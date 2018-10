Tondela: Vitor Paneira sai, entra para o seu lugar Rui Bento

Nova chicotada (a terceira em sete jornadas) psicológica no campeonato português: o recém-promovido Tondela decidiu prescindir dos serviços do técnico Vitor Paneira, de 49 anos, anunciando ontem a ruptura entre as duas partes. O seu sucessor foi encontrado poucas horas depois e chama-se Rui Bento.

O antigo jogador, que se notabilizou no Boavista (de 1992 a 2001) irá comandar os destinos técnicos do Tondela, que se encontra na décima sexta posição da Liga NOS, com apenas quatro pontos em sete jornadas. Rui Bento, de 43 anos, regressa assim a Portugal depois da experiência de treinar os sub-23 do Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, e a formação sénior do Bangkok United, da Tailândia.

O contrato assinado prevalecerá até final da presente temporada, com o claro objectivo de evitar a despromoção; Bento, que foi hoje apresentado oficialmente, sucede assim a Paneira, cujo reinado técnico apenas durou desde o interregno competitivo de Verão.