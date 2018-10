Goleador-mor da História do PSG: Zlatan Ibrahimovic ultrapassa Pauleta

No passado dia 4 de Outubro, o temível gigante goleador Zlatan Ibrahimovic, de 34 anos, inscreveu o seu nome na História do clube francês Paris Saint-Germain ao bisar frente ao Marselha (no Parque dos Príncipes), para a Ligue 1, e, em simultâneo, ao ultrapassar o registo de golos do antigo avançado da formação parisiense, o português Pauleta.

O internacional sueco Ibrahimovic, cabeça-de-cartaz do milionário PSG, atingiu, com um bis de grandes penalidades, a marca dos 110 golos pelo clube, deixando para trás o registo recorde do ponta-de-lança madeirense, que se cifra nos 109 tentos. O avançado gigante de 1,95 metros, que assinou pelos parisienses em 2012/2013, deixou a sua marca de goleador-mor do clube em apenas três anos, contra os 109 golos de Pedro Pauleta, assinados em cinco temporadas.

Zlatan Ibrahimovic, que brilhou no Ajax (primeira experiência fora do seu Malmoe), mostrou-se ao mundo inteiro nas passagens pela Juventus, Internazionale, AC Milan e Barcelona (no clube catalão com menos fugosidade e pujança). Agora, no pico da experiência e da sua forma letal em frente às redes adversárias, Ibrahimovic fica para a História do clube de Paris, fundado em 1970.