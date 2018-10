Resultado Portugal x Dinamarca na Qualificação do Euro 2016 (1-0)

Quanto à Dinamarca fez hoje o seu último jogo da fase de qualificação e continua a ter esperanças no apuramento direto, já que a Albânia perdeu por 0-2 com a Sérvia, e agora os albaneses precisam vencer na Arménia se quiserem evitar o playoff. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e, continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

A segunda parte até começou com uma bola no poste de Bendtner na baliza portuguesa, mas depois Portugal foi mais forte e acabou por ser um justo vencedor deste encontro.

Um golo de João Moutinho garantiu a qualificação para o campeonato da Europa de 2016 em França. O empate bastava, mas Portugal manteve o registo vitorioso, com seis triunfos consecutivos.

FINAL DA PARTIDA, PORTUGAL VENCE A DINAMARCA POR 1-0, E ESTÁ NO EUROPEU DE 2016!

90+1' Agora é Ricardo Quaresma que atira para as mãos de Schmeichel.

90+1' Remate de Cristiano Ronaldo e defesa de Schmeichel.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos de compensação.

90' Outra vez Patrício!!! Agora com uma enorme defesa a cabeceamento de Agger.

90' Alteração na selecção de Portugal, saiu João Moutinho e entra José Fonte.

89' Livre de Krohn-Deli e Y. Poulsen de cabeça obriga Rui Patrício a boa defesa.

85' Livre direto de Cristiano Ronaldo com a bola a passar ao lado.

82' Cartão amarelo para Rui Patrício por demora na reposição da bola.

82' Alteração na selecção de Portugal, saiu Nani e entra Ricardo Quaresma.

82' Substituição na Dinamarca, saiu Eriksen e entra Y. Poulsen.

81' Centro na esquerda e Bendtner de cabeça atira ao lado.

76' Alteração na selecção de Portugal, saiu Bernardo Silva e entra Danny.

75' Pontapé de longe de Kvist, mas Rui Patrício a segurar com tranquilidade.

73' Quase o segundo de Portugal!!! Bernardo Silva em lance individual entra na área em zona frontal e atira rasteiro, mas a bola passa ao lado do poste.

68' Substituição na Dinamarca, saiu Wass e entra Jorgensen.

68' Cartão amarelo para Wass por carga sobre Fábio Coentrão.

A meio da segunda parte Portugal chega ao golo e a qualificação para o Euro 2016 está cada vez mais perto.

66' GOOOLLLOOO DE PORTUGAL!!! Há pouco saiu torto, mas agora João Moutinho domina bem, tira dois dinamarqueses da frente e atira sem hipóteses para Schmeichel.

64' Remate torto de João Moutinho a sair ao lado da baliza.

57' Duas vezes Schmeichel!!! Cristiano Ronaldo primeiro e Tiago na recarga não conseguem bater o guardião dinamarquês, com duas excelentes intervenções.

56' Cruzamento na esquerda de Durmisi e Bendtner na área a saltar mais alto, e a fazer a bola sair por cima.

52' Jogada na direita de Portugal, a bola sobra para Cédric que de pé esquerdo atira ao lado.

50' Remate em jeito de Nani de fora da área, mas Schmeichel agarra com segurança.

46' Bola no poste da baliza de Rui Patrício!!! Bendtner desvia o esférico de Coentrão e atira forte, mas a bola embate com estrondo no ferro.

Substituição na Dinamarca ao intervalo saiu Hojbjerg e entra Kvist.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU A DINAMARCA!

O empate vai dando o apuramento directo e o primeiro lugar a Portugal, e para já dá o segundo posto à Dinamarca, já que Albânia e Sérvia também empatam a zero ao intervalo. Veremos se na segunda parte, a selecção nacional consegue chegar ao golo que lhe dê uma maior tranquilidade. Fique connosco.

Os dinamarqueses entraram melhor e mais pressionantes, mas com o passar do tempo a equipa das quinas foi tomando conta das operações, e teve na cabeça de Nani a melhor ocasião para marcar, mas a bola acertou na barra.

Primeira parte jogada num bom ritmo, com as duas selecções a dividirem a posse de bola, embora Portugal tenha ligeira superioridade.

INTERVALO DO JOGO, PORTUGAL E DINAMARCA EMPATAM 0-0!

45' Vai jogar-se mais um minuto de compensação.

43' Cartão amarelo para Eriksen por agarrar Bernardo Silva.

39' Bola na barra da baliza de Schmeichel!!! Centro de Moutinho e Nani de cabeça acerto no ferro, é a melhor ocasião de golo nesta primeira parte.

33' Primeiro remate perigoso de Portugal é de João Moutinho com a bola a passar perto da barra.

27' Pontapé de Wass muito por cima da baliza.

24' Cartão amarelo para Hojbjerg por rasteirar Danilo.

22' Estamos a meio da primeira parte e Portugal continua sem criar uma situação de verdadeiro perigo para a baliza nórdica. No entanto a posse de bola agora é quase sempre lusa.

15' Jogada rápida da Dinamarca com Bendtner de fora da área a rematar por cima.

10' Com dez minutos de jogo os dois conjuntos vão-se estudando, mas os dinamarqueses que estão obrigados a vencer assumem uma maior posse de bola, perante Portugal que joga na expectativa.

5' Primeira situação de algum perigo, com Braithwaite a centrar para a pequena área e Rui Patrício a sair antecipando-se a Bendtner.

INÍCIO DO JOGO, SAIU PORTUGAL!

19:42. E agora o hino de Portugal!

19:41. Toca o hino nacional da Dinamarca.

19:40. Entram as selecções no relvado, com o quintento de juízes ingleses liderados por Mark Clattenburg.

19:30. As equipas já finalizaram o aquecimento e daqui a pouco vão regressar para o início da partida.

19:10. As duas selecções já vão fazendo os exercícios de aquecimento no relvado. Enquanto isso as bancadas vão-se compondo, a lotação está esgotada.

18:55. No banco de suplentes dinamarquês vão sentar-se Andersen, Lossl, Vestergaard, Sviatchenko, S. Poulsen, Kvist, Kahlenberg, J. Poulsen, Sisto, Rasmussen, Jorgensen e Y. Poulsen.

18:50. No banco de suplentes da selecção nacional vão estar Eduardo, Ventura, Luís Neto, José Fonte, Elíseu, Miguel Veloso, Danny, André André, João Mário, Nélson Semedo, Éder e Ricardo Quaresma.

18:45. A Dinamarca vai alinhar com Schmeichel na baliza, na defesa Jacobsen, Kjaer, Agger e Durmisi, no meio-campo Wass, Eriksen e Hojbjerg, no ataque, Krohn-Dehli, Braithwaite e Bendtner.

18:40. Portugal vai jogar com Rui Patrício na baliza, a defesa com Cédric, Bruno Alves, Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão, no meio-campo Danilo, João Moutinho e Tiago, na frente Bernardo Silva, Nani e Cristiano Ronaldo.

18:25. O ponta-de-lança possante Nicklas Bendtner, que alinha no Wolfsburgo, é a grande ameaça dinamarquesa: o atleta de 27 anos sabe como marcar a Portugal e já o fez por seis vezes num espaço de seis partidas realizadas entre Portugal e a Dinamarca. Será pois a grande arma de Morten Olsen rumo ao apuramento: a Dinamarca terá de ganhar a Portugal e esperar que a Albânia não bata a Sérvia.

18:00. Portugal jogará no seu 4-3-3 de base, ainda sem William Carvalho mas com Miguel Veloso como pivot defensivo. Tiago e João Moutinho serão, à partida, os centrocampistas, com o trio Danny, Nani e Cristiano Ronaldo na frente de ataque. Na defesa, Portugal deverá colocar Bruno Alves e Ricardo Carvalho no eixo, com Cédric e Fábio Coentrão (regressado de lesão) nas alas.

17:35. O seleccionador da Dinamarca, Morten Olsen, reconheceu que a sua equipa terá de correr mais riscos para levar de vencido Portugal. Olsen sublinhou que Portugal apenas necessita de um ponto para se qualificar mas também ressalvou que uma derrota portuguesa hoje poderá complicar a tranquilidade lusa. Fernando Santos, por seu turno, rejeitou facilitismos e afirmou que o ADN da sua equipa impede-a de jogar para o empate.

17:15. Onzes prováveis do jogo Portugal x Dinamarca:

17:00. A maior goleada verifica em partidas Portugal x Dinamarca registou-se em 1971, numa partida que terminou com um avultado 5-0 caseiro. No Estádio das Antas, perante 16 mil espectadores, para o apuramento para o Euro 1972, Portugal marcou por intermédio de Rui Rodrigues, Eusébio, Vitor Baptista (2) e Erik Sandvad (auto-golo).

16:50. A única vitória da Dinamarca em solo português deu-se no emocionante 2-3 em Alvalade, no ano de 2008. Portugal começou a ganhar com um golo de Nani aos 42 minutos, mas a ponta final dos dinamarqueses surpreendeu a selecção orientada por Luiz Felipe Scolari: Nicklas Bendtner faria o 1-1 aos 84, Deco voltaria a colocar Portugal a ganhar aos 86 mas os golos de Christian Poulsen e Daniel Jensen, aos 90, derrotariam as quinas.

16:35. No histórico de confrontos entre as duas congéneres, Portugal leva claramente a melhor: em 15 partidas, a selecção das quinas venceu dez partidas, empatou por duas ocasiões e sofreu três derrotas, todas elas concedidas já no novo milénio (desde 2006). Duas dessas vitórias foram em apuramentos: 2-1 em 2011 para o Euro 2012 e 2-3 em 2008 para o Mundial 2010. O 4-2 de 2006 foi no âmbito amigável.

16:20. Portugal segue com cinco triunfos consecutivos nesta fase de apuramento e, caso consiga esta noite bater a Dinamarca, atinge um feito nunca antes realizado - vencer seis jogos seguidos no contexto de uma fase de apuramento, algo que nunca se sucedeu, quer em apuramentos para Europeus quer em apuramentos para Mundiais. Fernando Santos e a turma de Cristiano Ronaldo poderão ser pioneiros.

16:10. No Grupo I, Portugal lidera as contas com 15 pontos acumulados contra 12 do segundo classificado, a Dinamarca de Morten Olsen, que tem já 7 partidas realizadas e fará o jogo final hoje, no Municipal de Braga, estando há duas partidas sem ganhar e há três sem marcar qualquer golo. Em terceiro lugar está a Albânia, que tem 11 pontos acumulados nos 6 jogos efectuados.

15:55. O primeiro jogo a doer de Fernando Santos enquanto seleccionador luso foi precisamente contra a árdua Dinamarca: Portugal deslocou-se a terras escandinavas e quando o empate a zeros parecia ser o resultado final, um cruzamento de Ricardo Quaresma encontrou a cabeça letal de Cristiano Ronaldo, que antecipou-se a Kjaer e concretizou a primeira vitória lusa no apuramento.

15:40. O apuramento para o Europeu começou da pior forma, com uma derrota (0-1) em Aveiro, contra a Albânia, ainda sob o comando do seleccionador Paulo Bento. O desaire custou o despedimento do técnico, que foi substituído por Fernando Santos - o treinador realizou 5 jogos oficiais de competição e venceu todos eles (perdendo apenas amigáveis contra França (2), Cabo Verde).

15:30. Portugal recebe a Dinamarca, adversário tradicionalmente difícil para a turma das quinas, e pode garantir já hoje a qualificação para o Euro 2016, faltando para isso um mero ponto a conquistar. Depois da vitória sobre a Albânia (0-1), Portugal ficou à beira do apuramento e hoje bastará o empate para confirmar a presença na fase final do Europeu.

15.20. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Portugal x Dinamarca, partida referente à jornada 7 (Grupo I) da fase de grupos da Qualificação para o Euro 2016, que se realizará em França. O jogo jogar-se-á no Municipal de Braga, às 19:45 horas - Siga o minuto a minuto do directo Portugal x Dinamarca,, grátis, em Vavel Portugal.