Sporting estende ligação com lateral: Jefferson renova até 2020

O Sporting anunciou oficialmente, na passada Quinta-feira, que o lateral esquerdo brasileiro Jefferson, de 27 anos, estendeu a sua ligação contratual com o clube até 2020. O atleta vê assim o seu salário aumentado e, caso cumpra a totalidade do contrato, ficará sete anos no reino de Alvalade.

«A Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o atleta Jefferson para a renovação do contrato, ficando com duração até 2020 e com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros», informou o Sporting, que na época 2013/2014 contratou o brasileiro ao Estoril.

«A Sporting SAD deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais a Jefferson», pode ler-se no comunicado leonino.