Resultado Sérvia 1-2 Portugal na Qualificação do Euro 2016

Nos últimos minutos, fica ainda uma nota para duas expulsões do lado sérvio e queixas físicas dos guarda-redes das duas selecções. Da minha parte é tudo, continue a acompanhar a actualidade desportiva em Vavel Portugal.

Nani abriu a contenda logo aos 5 minutos e Portugal - que já tinha a qualificação garantida - descansou e baixou as linhas, oferecendo o jogo à Sérvia, que foi aumentando a pressão e mobilizando cada vez mais homens no seu processo ofensivo até chegar à igualdade. Nesta altura, entrou em acção o homem do momento: João Moutinho. Aos 78', o médio bateu Stojkovic com um belíssimo golo, após um remate de fora da área, sem hipóteses para o guardião.

Termina o jogo em Belgrado! Portugal carimba a sétima vitória consecutiva na fase de qualificação para o Euro 2016, com Moutinho a ser, novamente, decisivo.

Final da partida

93'. O que acaba de perder Éder! A defesa sérvia toca para Stojkovic com pouca força, mas o avançado chega tarde e não aproveita o desentendimento no sector recuado do adversário. Stojkovic fica queixoso e é assistido.

91'. O jogo já recomeçou mas Rui Patrício continua em dificuldades.

90'. Quatro minutos de tempo extra.

89'. O jogo está interrompido para assistência a Patrício, que ficou muito queixoso após um lance em que teve de sair dos postes.

86'. STOJKOVIC! Lance de ataque com muitos espaços, com Nani a liderar a comitiva portuguesa e a flectir para o meio, rematando para uma boa defesa do sérvio.

86'. Dupla substituição na Sérvia. Saem Tosic e Mitrovic, entram Sulejmani e Skuletic.

85'. Cartão amarelo para André André!

80'. MAIS UMA EXPULSÃO! Matic perde a cabeça e tenta agredir André André, após um lance dividido com o português. Vermelho directo!

79'. EXPULSÃO! Kolarov, já no banco de suplentes, ordem de expulsão por protestos.

Grande remate de Moutinho, à entrada da área, ao canto superior direito da baliza! Portugal volta a estar na frente do marcador, num golo que surge contra a corrente de jogo. Os sérvios ficam a pedir falta de Eliseu no início da jogada.

78'. GOLO DE PORTUGAL! MOUTINHO!

77'. Subsituição na Sérvia: Sai Kolarov, entra Obradovic. Matic é agora o capitão.

74'. Patrício já foi assistido e o jogo prossegue.

73'. PATRÍCIO! Tadic serviu Mitrovic, que se encontrava perto da linha de golo e o guarda-redes defendeu com pé, ficando queixoso na sequência do lance.

71'. Quaresma cruza bem, mas Éder não chega a tempo do desvio.

69'. Substituição em Portugal: sai Veloso, entra Moutinho.

69'. Cartão amarelo para Tosic.

68'. Portugal está muito mal no jogo, a Sérvia domina por completo. Fernando Santos prepara mexidas: vai entrar Moutinho.

Matic colocou a bola em Kolarov e o lateral-esquerdo cruzou para a área portuguesa, onde apareceu Tosic, livre de marcação, a finalizar!

65'. GOLO DA SÉRVIA! TOSIC!

64'. Tosic remata contra o corpo de Luís Neto.

63'. Kolarov remata para fora, na cobrança do livre.

62'. Falta de André André sobre Tadic. Livre para a Sérvia, descaído para o lado esquerdo.

60'. MATIC! Remate de fora da área, por cima da baliza!

59'. Patrício! O guarda-redes português consegue parar mais um remate de Tosic!

57'. QUARESMA! Remate perigosíssimo do extremo português, à entrada da área! A bola sai pouco ao lado da baliza de Stojkovic.

57'. Substituição em Portugal: Sai Danny, entra Éder.

55'. A Sérvia continua a pressionar e a chegar à área portuguesa com perigo. Fernando Santos vai lançar Éder na partida.

54'. Golo anulado! Mitrovic bateu Patrício, mas estava adiantado, no ínicio da jogada. Boa decisão da equipa de arbitragem.

52'. LJAJIC! O lateral-esquerdo Kolarov progrediu no flanco e cruzou a bola para a entrada da área, com o médio a rematar forte ao lado! Que perigo!

49'. Cartão amarelo para Mitrovic e Danilo. Os dois jogadores desentenderam-se.

47'. Não resulta perigo do lance, a Sérvia já recuperou a bola.

46'. Falta dura de Tosic sobre Nani. Livre para Portugal, no lado direito.

45'. Substituição em Portugal: Sai Bruno Alves, entra Luís Neto.

Recomeça a partida

Termina o primeiro tempo, com Portugal a vencer por 0-1. A equipa das quinas entrou bem e marcou cedo por intermédio de Nani, mas depois baixou muito as linhas e sujeitou-se aos ataques constantes da Sérvia, que assustaram Patrício algumas vezes. Já no final, Veloso poderia ter aumentado a vantagem para 2 golos, sem que a exibição o justificasse, mas não conseguiu rematar com perigo.

Intervalo

44'. PORTUGAL PERTO DO GOLO! Após um bom lance, a bola sobra para Veloso, que à entrada da área não consegue um bom remate. A bola sobrou para Eliseu, que atirou muito mal, por cima da baliza.

44'. Falta ríspida de Matic sobre André André.

43'. Passe longo para o ataque da Sérvia. Na sequência do lance, Mitrovic perde a bola para a linha de fundo.

42'. Cartão amarelo para Danny e para Nani, após lance com Matic.

41'. Mitrovic fica a pedir penalty, mas o árbitro manda seguir. Na repetição, a decisão parece acertada.

40'. Fernando Santos não gosta da prestação dos seus jogadores. Moutinho, João Mário e Éder já aquecem.

40'. Falta atacante de Veloso sobre Milivojevic.

38'. PATRÍCIO! Boa triangulação da Sérvia, com Ljajic a rematar já com um ângulo reduzido para defesa apertada do guardião português!

36'. A Sérvia de novo! Boa jogada de Tosic, que coloca a bola na esquerda em Tadic. Perante a chegada de José Fonte, o sérvio não foi além do remate por cima da baliza!

34'. Eliseu cruza, mas sem perigo.

32'. TOSIC! O extremo progrediu do flanco direito para o miolo, rematando forte para Rui Patrício encaixar! A Sérvia está muito pressionante!

29'. Kolarov cruza na esquerda, mas a bola sofre um desvio em André André e morre nas mãos de Patrício.

28'. Tadic cobrou a bola parada, mas Eliseu cortou de cabeça.

28'. Cartão amarelo para Nélson Semedo, após falta sobre Kolarov. Livre para a Sérvia.

27'. Kolarov cruza e Tosic aparece entre José Fonte e Danilo, mas atira ao lado!

24'. Bruno Alves tenta fazer o passe longo para Quaresma, mas atira muito alta e mal, para fora.

21'. Mitrovic ganhou o duelo nas alturas com Bruno Alves, mas atirou por cima.

19'. Livre na esquerda, a favor da Sérvia. Não resulta perigo do lance e Portugal sem em contra-ataque por intermédio de Danny.

18'. Tadic cruzou, mas Nélson Semedo e Danilo fizeram o corte.

15'. Bom lance de Nélson Semedo, a ganhar o lançamento lateral.

13'. O jogo está a ser jogado a um ritmo baixo. A Sérvia tenta manter a posse de bola.

10'. Falta de Eliseu sobre Tosic.

Uma grande jogada de Danny culmina num remate para defesa incompleta de Stojkovic. Na recarga, apareceu Nani, a finalizar sem hipóteses para o guardião!

5'. GOLO DE PORTUGAL! NANI!

3'. Falta sobre Quaresma, do lado esquerdo do ataque. Entretanto, o extremo cobrou o livre e a defesa sérvia afastou o esférico.

2'. QUE PERIGO! Canto muito perigoso, mas faltou alguém para desviar!

1'. José Fonte afasta para canto! Boa entrada da Sérvia!

1'. Começa a partida

16:20. Formação inicial de Portugal: Patrício; Nélson Semedo, Bruno Alves, José Fonte e Eliseu; Danilo, Miguel Veloso e André André; Quaresma, Danny e Nani.

16:15. Formação inicial da Sérvia: Stojković, Tomović, Kolarov, Tošić, Mitrović, Matić, Milivojević, Tošić, Tadić, Ljajić, Mitrović.

16:10. Portugal poderá, caso vença a Sérvia esta tarde, atingir as sete vitórias consecutivas, ultrapassando a sua melhor marca da actualidade recente (6) e quebrando o recorde de triunfos seguidos da era de Luiz Felipe Scolari (6). Desde a derrota inaugural desta qualificação, Portugal não mais cedeu pontos e só soube vencer (Fernando Santos só venceu em jogos 'a doer').

16:00. No jogo anterior, frente à Dinamarca, Portugal precisava apenas de um empate para confirmar a presença no Euro 2016, mas o golo do médio João Moutinho permitiu à selecção de Fernando Santos festejar o apuramento com um triunfo forasteiro e aumentar para seis as vitórias consecutivas de Portugal nesta qualificação.

15:45. Portugal chega ao derradeiro jogo da fase de apuramento para o Euro 2016 já com a qualificação garantida, sem necessidade de usar a calculadora, algo que não tem sido usual nas performances da selecção lusa - Portugal soma 18 pontos no Grupo I e lidera confortavelmente.

15:35. Prevê-se que o seleccionador luso faça estrear o jovem Nélson Semedo na faixa direita da defesa de Portugal, André André somará a segunda internacionalização (primeira a doer) - o capitão Cristiano Ronaldo será a grande baixa, juntamente com Fábio Coentrão (lesionado) e Pepe.

15:20. Onzes prováveis do jogo Sérvia x Portugal:

15:10. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sérvia x Portugal, partida final da turma lusa na Qualificação para o Euro 2016 - a partida será disputada no Estádio FK Partizan às 17 horas - siga o minuto a minuto do jogo Sérvia x Portugal, em directo, grátis, em Vavel Portugal.