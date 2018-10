Presidente do Atlético de Madrid fala de Jackson Martínez

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmou que Jackson Martínez tem muita classe e o desejo de agradar aos adeptos. «É um jogador fantástico e vai-o demonstrar. Ele tem ganas de jogar e de cativar os adeptos», afirmou Cerezo que participou na cidade colombiana de Medellín no encontro «O futebol, a paixão do mundo».

O dirigente afirma que considera que o avançado contratado ao FC Porto é «o melhor nove da Europa e que está encantado com o jogador». Enrique Cerezo considera a relação do Atlético com a Colômbia excelente pois jogadores como Adolfo Valencia, Luis Amaranto Perea e Falcao jogaram com as cores dos «Colchoneros», sem esquecer Francisco Maturana, o colombiano que dirigiu o Atlético em 1994.

Cerezo abordou igualmente a questão económica do clube. «Acima de tudo não gastar mais do que recebe-mos e realçamos que pretende-mos criar uma cidade desportiva e um estádio para 75 mil pessoas que será o mais confortável e moderno da Europa». E assegura que um dos objetivos passará pela abertura de escolas de futebol em vários países.