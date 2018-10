Resultado Vianense x Benfica na Taça de Portugal (1-2)

Noite sofrida para os pupilos de Rui Vitória. O Vianense, clube centenário, não quis só defender e acabou por assustar a equipa encarnada. Coulibaly, destacou-se na equipa minhota e demonstrou estar à altura de atuar em palcos mais altos. O Benfica segue em frente na Taça de Portugal, contudo, ainda existem muitas arestas por limar. Carcela adiantou os encarnados com um portentoso remate mas o suspiro de alívio só chegou nos instantes finais da partida, fruto do golo apontado por Jardel aos 90 minutos.

Apito final

90' + 2 Entra João Teixeira e sai Carcela. Bom jogo do marroquino.

90' +1 Remate do lateral Silvio à figura de Jonas.

90' Após canto da esquerda cobrado por Pizzi, Jardel aparece no meio da defesa do Vianense e bate Jonas. Os encarnados respiram de alívio.

90' GOLOOOOOOOOOO! O Benfica faz o segundo ao cair do pano.

88' Mais uma grande defesa de Jonas. Mitroglou não acredita.

87' Livre perigoso para o Vianense. Na cobrança do mesmo, o jogador do Vianense atira por cima.

85' O Vianense esteve perto do segundo. Madior acabado de entrar, arrisca de longe e obriga Júlio César a uma enorme intervenção.

84' Última alteração no Vianense: Entra Madior, sai Tiago Silva.

77' O marfinense avançou no terreno sem oposição, acreditou, encheu o pé e fuzilou a baliza encarnada. A dez minutos do final do tempo regulamentar a esperança do Vianense renasce.

77´ QUE GOLAÇOOOOOO! Os pupilos orientados por Andrés Madrid empatam a partida. Remate indefensável.

76' Primeiro remate da equipa de Viana do Castelo. Dedé luta com Luisão e Jardel, ganha posição mas o remate sai à figura de Júlio César.

74' Carcela não marca por pouco. Remate em arco, perigoso, do autor do único golo (até ao momento) do Benfica.

73' Segunda substituição no Vianense: Sai Márcio Martins, entra Dedé.

72' Cartão amarelo para Nuno Santos. Entrada imprudente do jovem jogador encarnado.

69' Primeira substituição no Vianense: Entra Dani Alves, sai o capitão Tiago Magalhães.

67´ Que ótima entrada de Raúl Jiménez. O mexicano assitiu por duas vezes Pizzi, mas o internacional português não aproveitou as oportunidades.

66´ O brasileiro do Benfica passou ao lado do jogo.

66' Mexe mais uma vez Rui Vitória. Sai Talisca, entra o mexicano Jiménez.

64' Mais um bom cruzamento do lado de direito por parte de Silvio, mas Jonas antecipa-se a Mitroglou.

64' Raúl Jiménez preparado para entrar na equipa do Benfica.

60' Vitor Andrade remata forte fora da área mas Jonas sacode para longe.

56' Nuno Santos passa para a lateral esquerda defensiva, enquanto Victor Andrade ocupa o ataque.

56' Substituição no Benfica: Sai Eliseu, entra o jovem brasileiro Vitor Andrade.

55' Quarto canto para os bicampeões nacionais. O Vianense ainda não conquistou nenhum.

49' Outra vez Mitroglou. Carcela lança o grego com um passe em profundidade mas o remate do camisola 11 sai por cima da baliza.

48' Oportunidade de golo do Benfica. Sílvio faz um grande cruzamento pela direita e Mitroglou, já com Jonas batido, atirou ao ferro.

46' Nuno Santos continua a mostrar-se ativo. Boa arrancada pela esquerda mas o cruzamento sai direito às mãos de Jonas.

46' Recomeça a segunda parte em Barcelos.

Início da segunda parte

A equipa coordenada por Rui Vitória tem de fazer mais e melhor no segundo tempo.

Intervalo em Barcelos. O Benfica vence a equipa de Viana do Castelo por uma bola a zero, golo apontado por Carcela que se estreou a marcar pelas águias. Do lado do Vianense o marfinense Coulibaly deu espetáculo a nível técnico. A equipa orientada por Andrés Madrid ainda não conseguiu rematar à baliza de Júlio César.

Intervalo

45' +1 Contra ataque conduzido por Nuno Santos mas Rúben Magalhães corta para canto.

44' Fora de jogo de Luisão.

43' Bomba de Eliseu. Remate impetuoso do defesa esquerdo benfiquista travado por Jonas. O internacional guineense voou bem alto para negar outro golaço.

38' Lançamento lateral para Silvio, a bola chega ao marroquino, que aplica um remate potente direcionado ao ângulo superior da baliza defendida por Jonas. Grande golo.

38' GOLOOOOOO DO BENFICA. Pontapé fortíssimo de Medhi Carcela.

34´ Cartão amarelo para Fejsa. O sérvio atingiu Tiago Magalhães na face.

31' O Benfica não está a criar perigo e Rui Vitória reage. Vitor Andrade, Jiménez e João Teixeira já aquecem.

29' Na sequência do canto o Vianense afasta o perigo sem dificuldades.

28´ Mitroglou cruza da esquerda mas a defesa do Vianense cede canto.

23' Hora de mudar. Rui Vitória ordenou a Carcela e Nuno Santos a permuta de flancos. O marroquino Carcela está muito apagado no jogo.

21' Remate horroroso por parte do grego Mitroglou. Pizzi bateu o livre para os pés do avançado helénico mas o remate saiu demasiado por cima.

20' Nuno Santos arrancou por ali fora e só foi travado em falta por Rúben Magalhães bem perto da linha limite da grande área.

20´ Cartão amarelo para Rúben.

17' Grande pormenor de Coulibaly sobre o sérvio Fejsa, mas o passe para Márcio Martins não saiu bem.

16' Fora de jogo de Vasco Braga.

15' O Benfica está a controlar a partida mas ainda só criou uma oportunidade de perigo.

13' Primeiro lance de perigo dos vianenses. Passe a rasgar para Márcio Martins, o avançado ganha a Eliseu, mas não consegue o remate. Ainda tentou o cruzamento, mas direito para as mãos de Júlio César.

11' Após livre de Pizzi, Jardel cabeceia muito por cima da baliza.

10' Boa jogada individual de Carcela ,mas o passe para Mitroglou sai com demasiada força e a bola chega tranquilamente a Jonas Mendes.

8' Sílvio bastante ativo nas transições ofensivas da equipa encarnada, coloca em Carcela, que tenta o remate, mas sai fraco. Defesa fácil para Jonas.

4' Mitroglou salta sem oposição na área mas cabeceia ao lado.

3' Falta de Tiago Silva sobre Talisca.

1' O Benfica quase marca no primeira jogada do encontro. Fejsa isolou Talisca , que não conseguiu bater Jonas Mendes.

1' O Vianense joda todo de azul enquanto que o Benfica veste o tradicional vermelho e branco.

1' Gira a bola no relvado do Estádio Cidade de Barcelos.

Apito inicial

20:20. Silvio rende Nelson Semedo que se lesionou ao serviço da seleção nacional.

20:14. Lindelof e Djuricic ficam de fora dos 18 jogadores escolhidos por Rui Vitória e vão assistir ao jogo desde a bancada.

20:07. Suplentes do Vianense: Nuno Castro, Diogo Gonçalves, Wilson Conceição, Dani Alves, Vítor Sousa, Madior e Dedé.

20:06. Onze titular do Vianense: Jonas Mendes; José Oliveira, Márcio Martins, Pepo, Leandro, Tiago Magalhães; Tsoumagas, Vasco Braga, Rúben Magalhães, Tiago Silva; Mohamed.

20:05. Suplentes da equipa encarnada: Paulo Lopes, Lisandro, Raúl Jiménez, Cristante, Taarabt, Vítor Andrade, João Teixeira

19:59. A equipa do Benfica já aquece no relvado do Estádio Cidade de Barcelos.

19:57. O Benfica vai a jogo com: Júlio César; Silvio, Luisão, Jardel, Eliseu; Fejsa, Pizzi, Carcela; Nuno Santos, Talisca, Mitroglou

19:55. É a vez de os guarda-redes do Benfica iniciarem os exercícios de aquecimento.

19:35. Os adeptos da equipa de Viana do Castelo brindaram os jogadores com vigorosos aplausos.

19:35. Entram os guarda-redes e jogadores do Vianense para exercícios de aquecimento.

18:40. A grande novidade nos convocados de Rui Vitória é a inclusão do controverso reforço Adel Taarabt. O jogador, que esteve suspenso pelo clube, poderá realizar os primeiros minutos oficiais com a camisola do Benfica. Filip Djuricic também poderá efectuar os primeiros minutos da temporada.

18:25. Andrés Madrid revelou que pretende que a sua equipa não se deixe contagiar pela ansiedade de defrontar um grande clube. Apesar de saber da extrema dificuldade do jogo, o argentino encara este duelo como uma possível «rampa» para as exibições no campeonato.

18:10. Rui Vitória, no lançamento do jogo, sublinhou a ambição despreocupada do Vianense mas puxou naturalmente dos galões para afirmar que o campeão Benfica terá de provar em campo todo o avassalador favoritismo que detém neste jogo. Alertou para a tentativa de «brilharete» do Vianense.

17:50. O Vianense deverá jogar com Nuno Castro na baliza, Zé Oliveira e Rúben Magalhães no eixo defensivo, Tsoumagas e Leandro Pires nas alas, Tiago Silva será o trinco, Coulibaly e Vasco Braga no miolo, Pepo Santos e Vítor Sousa nas faixas do ataque e Márcio Martins no ataque.

17:35. O Benfica deverá lançar o reforço Mehdi Carcela, o jovem da formação Nuno Santos, e deverá dar minutos de jogo a soluções como Bryan Cristante, Sílvio, Pizzi e Raúl Jiménez (que tem sido suplente mas foi titular no Vicente Calderón). Talisca também deverá ser titular, na frente de ataque.

17:20. O conjunto do Vianense é orientado por um ex-jogador bem conhecido da praça desportiva lusa: Andrés Madrid, antigo médio do clubes como o CS Braga, FC Porto e Nacional. O argentino de 34 anos procura ainda a primeira vitória enquanto novo técnico da equipa.

17:00. Esta será a primeira vez, em regime democrático, que o Benfica e o Vianense se encontram. A última vez que os dois clubes mediram forças foi a 7 de Abril de 1974, dias antes da revolução dos cravos. Um bis do avançado Nené deu a vitória forasteira ao Benfica na quinta eliminatória da Taça de Portugal.

16:45. Vianense e Benfica encontraram-se sempre no âmbito da Taça de Portugal: o Benfica venceu todos os cinco jogos já disputados, com três goleadas (6-0 em 1960, 1-8 em 1963 e 9-0 também em 1963). Eusébio assinou 5 golos no 1-8 de 1963 e no 9-0 houve hat-trick de José Augusto e de Iaúca.

16:30. O Benfica não compete desde o dia 26 de Setembro, altura em que quebrou a invencibilidade de Diego Simeone no Vicente Calderón em jogos para as competições europeias. Vinte dias que tiveram, pelo meio, jogos das selecções e dos quais resultou o infortúnio de Nélson Semedo, lesionado agora durante 2 meses.

16:15. Primeiro jogo de um dos grandes de Portugal na Taça - o Benfica defronta pela sexta vez na História o Vianense e dadas as avultadas diferenças de qualidade entre as duas equipas, espera-se que o treinador Rui Vitória proceda a alterações e dê minutos de jogo aos jogadores menos utilizados.

16:05. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Vianense x Benfica, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. O jogo será disputado no reduto do Gil Vicente, Estádio Cidade de Barcelos, às 20:30 horas - siga o minuto a minuto do Vianense x Benfica, grátis e, em Vavel Portugal.