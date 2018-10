Maxi Pereira quebra o silêncio: «não fizeram muito» para renovar

Maxi Pereira abriu o jogo e falou sobre o fim da sua prestação ao clube das águias, ao fim de oito anos, sendo que em 2007/08 se transferiu do Sporting Defensor para os encarnados. O ex-jogador do Benfica admite que os dirigentes do clube da Luz "não fizeram muito" para renovar, acabando por abrir portas ao uruguaio, que acabou por assinar contrato com o rival, FC Porto.

O internacional de 31 anos não esconde a indignação e descontentamento com as atitudes do Benfica, no que à renovação do seu contrato "Estive oito anos no Benfica e na última época, quando estava prestes a terminar o contrato, não fizeram muito para o renovar. Se queriam tanto um jogador - como diziam - esperavam que terminasse o contrato? Afinal, não sei se me queriam assim tanto" - foram algumas das palavras de Maxi, ao diário uruguaio Ovácion.

O atual jogador azul e branco afirmou, ainda, que se sentiu "um pouco magoado", e desvalorizado pelo clube das águias. Não esquecendo que o defesa direito, ex-Benfica, ganhou vários títulos ao serviço dos encarnados, nomeadamente três campeonatos portugueses, seis Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Mas, atendendo a este desinteresse do Benfica, o jogador virou-se para o rival, e o seu contrato foi oficializado a 15 de Julho pelos dragões, chocando, em certa parte, o futebol português.

Maxi afirma ainda "O FC Porto veio buscar-me (...) De início foi um pouco complicado. É normal, atendendo à rivalidade que existe [entre os dois clubes]. Foi um golpe". Com isto, Maxi Pereira quebrou o silêncio e deu a entender o porquê do fim da "relação" com o Benfica, rumando ao rival.