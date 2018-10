Resultado Vilafranquense x Sporting na Taça de Portugal (0-4)

O Sporting segue assim para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, continuando assim a defesa do troféu conquistado na época passada. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo e, continuem a acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Na segunda parte apenas um golo marcado por Gelson Martins, que veio dar outro ritmo de jogo ao ataque leonino. Montero bem tentou, mas falhou várias ocasiões para marcar. Uma palavra para os adeptos do Vilafraquense que fizeram a festa ao longo dos 90 minutos, nunca se cansando de apoiar os seus jogadores.

Triunfo justo e natural da equipa leonina, com mais argumentos perante um Vilafranquense que se bateu com as suas armas.

FINAL DA PARTIDA, VITÓRIA DO SPORTING POR 0-4 SOBRE O VILAFRANQUENSE!

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

88' Remate de Jonathan Silva para as mãos de Nelson Pinhão.

87' Quase marca o Vilafranquense!!! Lucas Linhares isolado não consegue bater Marcelo, que defende o remate.

83' Livre de Jonathan Silva e na área Tanaka salta de cabeça, mas atira ao lado.

81' Carlos Mané isolado atira ao lado da baliza.

79' Remate fraco de Bruno Santos para as mãos de Marcelo.

76' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Passe de Carlos Mané e Gelson Martins descaído pela direita na área, atira para dentro das redes.

75' Remate de José Lúcio e a bola não passa longe do poste da baliza.

74' Centro de João Pereira e Montero sozinho remata por cima.

73' Cartão amarelo para Lucas Linhares por rasteirar Gelson Martins.

72' Alteração no Sporting, saiu Bruno Paulista e entra André Martins.

72' Cartão amarelo para Charles Monteiro por agarrar Gelson Martins.

71' Canto batido por Aquilani ao segundo poste Ewerton de cabeça obriga Nelson Pinhão a defender para a frente e na recarga Montero atira para fora.

70' Substituição no Vilafranquense, saiu Bernarndo Carlos e entra Bruno Santos.

68' Novo remate de Montero, nova defesa de Nelson Pinhão.

66' Montero continua a tentar o golo, mas de novo Nelson Pinhão a defender negando os intentos do colombiano.

65' Primeira intervenção de maior perigo para Marcelo, a sair bem aos pés de Bernardo Carlos, negando o golo.

62' Que enorme defesa de Nelson Pinhão, a «voar» para defender o remate de Gelson Martins.

61' Outra vez Montero a usar a meia distância, mas a bola sai ao lado.

55' Gelson Martins entra a toda a velocidade e remata para defesa atenta de Nelson Pinhão.

54' Alteração no Sporting, saiu Matheus Pereira e entra Gelson Martins.

52' Cartão amarelo para Bruno Paulista por rasteirar Lucas Linhares.

51' Pontapé de Montero e Nelson Pinhão a segurar.

46' Remate de Aquilani por cima da baliza.

Substituição ao intervalo no Vilafranquense, saíram Diogo Calisto e Vasco Matos, entram José Lúcio e Esteban Rodríguez.

Alteração no Sporting ao intervalo, saiu William Carvalho e entra Tanaka.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O VILAFRANQUENSE!

Com a vitória praticamente assegurada, veremos se os leões baixam ainda mais o ritmo na segunda parte, ou se tentam aumentar o placar. Por seu turno o Vilafranquense tentará o seu ponto de honra.

O Vilafranquense organizado na sua defesa tem procurado chegar ao ataque sempre que tem a bola, mas até ao momento não levou perigo a Marcelo.

Primeira parte com os leões a jogarem q.b e com Matheus Pereira em evidência ao fazer dois golos. Bruno Paulista em estreia absoluta também marcou e vai mostrando bons pormenores.

INTERVALO DO JOGO, O SPORTING VENCE POR 0-3 O VILAFRANQUENSE!

44' Cartão amarelo para João Pereira por derrubar Lucas Linhares.

40' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Na sequência do canto Aquilani bate para a área e Bruno Paulista de cabeça aumenta a vantagem.

39' Carlos Mané quase fazia um golo monumental!!! O extremo leonino ainda no seu meio-campo faz um chapéu a Nelson Pinhão, mas este consegue em esforço evitaro golo.

36' Pontapé de David Moura muito por cima da barra de Marcelo.

30' Cartão amarelo para Paulo Sereno por rasteirar Carlos Mané.

28' Contra-ataque do Sporting com Montero a servir Jonathan Silva, o argentino centra e na área Aquilani de cabeça atira ao lado.

25' Com vinte e cinco minutos jogados, o Sporting vence por 0-2 o Vilafranquense, sem grande ritmo de jogo os leões vão gerindo o encontro. Matheus Pereira autor dos dois golos, vai sendo a figura até ao momento.

20' Novo remate de Aquilani para as mãos de Nelson Pinhão.

18' Quase o terceiro!!! Aquilani tenta o chapéu, mas a bola sai ligeiramente ao lado.

16' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Bisa Matheus Pereira a corresponder ao segundo poste, com um remate colocado após centro de Jonathan Silva.

14' Primeiro remate do Vilafranquense pertence a Bernardo Carlos para as mãos de Marcelo.

12' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Grande desmarcação de William Carvalho e na área Matheus Pereira atira cruzado para o fundo das redes.

7' Pontapé de Aquilani ao lado da baliza do Vilafranquense.

3' Centro de Montero e na pequena área Matheus Pereira não aproveita para marcar, acertando mal na bola que fica nas mãos de Nelson Pinhão.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O SPORTING!

17:28. Entran as equipas no relvado do Estádio António Coimbra da Mota.

17:20. Os dois conjuntos já recolheram aos balneários. Daqui a pouco o início do Vilafranquense x Sporting!

17:15. Várias poupanças no Sporting como seria de esperar. Destaque para a estreia de Bruno Paulista na equipa principal, e para o regresso de Ewerton depois de recuperado de lesão.

17:10. As duas equipas já aquecem no relvado, nas bancadas uma enorme «mancha vermelha» de adeptos do Vilafranquense, para já em maioria.

17:09. No banco de suplentes do Sporting vão sentar-se Azbe Jug, Ricardo Esgaio, Tobias Figueiredo, André Martins, Ryan Gauld, Gelson Martins e Tanaka.

17:07. No banco de suplentes do Vilafranquense vão estar Marcos Costa, Bruno Santos, Ruben Santos, Esteban Rodríguez, Vasco Matos, José Lúcio e Vítor Martins.

17:05. O Sporting vai jogar com Marcelo na baliza, a defesa com João Pereira, Ewerton, Paulo Oliveira e Jonathan Silva, no meio-campo William Carvalho, Aquilani e Bruno Paulista, no ataque Matheus Pereira, Montero e Carlos Mané.

17:00. O Vilafranquense vai alinhar com Nelson Pinhão na baliza, a defesa com Bernardo Carlos, Hamadou Anta, Miguel Lourenço e Charles Monteiro, no meio-campo Paulo Sereno, David Moura e Diogo Calisto, na frente Nuno Gomes, Fábio Freire e Lucas Linhares.

16:40. O Sporting já não sofre uma derrota em competições internas há 22 jogos. O último desaire foi em Março na derrota por 3-0 diante do Porto para o campeonato.

16:10. A última vez que os leões jogaram frente a uma equipa dos distritais, golearam o Alba por 8-1 no Estádio de Alvalade.

15:30. Esperam-se muitas mudanças no onze do Sporting, que aproveitará para rodar jogadores e dar minutos a elementos pouco utilizados. Rui Patrício, Naldo, Jefferson, Adrien, João Mário, Bryan Ruiz e Teo Gutiérrez ficam fora da convocatória, entrando soluções como Azbe Jug, Jonathan Silva, Tanaka, Ryan Gauld, Bruno Paulista e André Martins.

15:15. Mas já antes, na temporada 1988/1989, o Vilafranquense tinha tido a sua estreia em partidas de alto gabarito, também contra o FC Porto. A partida, disputada no reduto do Dragão, foi vencida pelo Porto (2-0) com golos de Jaime Pacheco e Fernando Gomes. O Vilafranquense será anfitrião de um duelo com um grande pela primeira vez.

15:05. Este será o terceiro jogo de grande mediatismo que o Vilafranquense terá nos últimos anos - a equipa ribateja defrontou outro grande do futebol luso, o FC Porto, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal 2003/2004. O Porto de José Mourinho mediu forças com os ribatejanos de Rui Vitória (4-0).

15:00. Este será o primeiro jogo de Jorge Jesus na Taça de Portugal ao serviço do Sporting; o treinador esteve seis temporadas ao serviço do Benfica tendo vencido uma Taça de Portugal (frente ao Rio Ave, 2013/2014) e perdido uma final diante do Vitória de Guimarães (na época 2012/2013).

14:50. A equipa do Vilafranquense ainda não foi derrotada, esta temporada, no Pró-Nacional da AF de Lisboa, mas terá esperanças mínimas de provocar uma surpresa diante do colosso Sporting de Jorge Jesus, que ainda não perdeu nenhum jogo no contexto interno na temporada 2015/2016.

14:40. O sorteio catapultou o Vilafranquense para a ribalta, ditando o confronto com o Sporting, clube que é detentor da Taça de Portugal. Na temporada passada, a equipa dos Leões, comandada por Marco Silva, conquistou o troféu no Jamor, diante do SC Braga, com golos de Islam Slimani e Fredy Montero (2-2) que levaram o jogo para as grandes penalidades.

14:25. Este será um jogo totalmente inédito: nunca o Sporting defrontara, na sua História, a equipa do Vilafranquense, que actualmente actua nas distritais. Por não ter capacidade infra-estrutural, o Vilafranquense terá de jogar no reduto do Estoril e não no Campo do Cevadeiro, seu reduto na cidade de Vila Franca de Xira.

14:15. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Vilafranquense x Sporting, referente à 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que será jogado no campo cedido pelo Estoril, o Estádio António Coimbra da Mota. Siga o minuto a minuto do Vilafranquense x Sporting, em directo e, em Vavel Portugal.