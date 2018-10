Resultado Varzim x Porto na Taça de Portugal (0-2)

18:35. André André, actualmente a jogar pelo FC Porto, já vestiu as cores do Varzim. O médio que agora é um dos principais orquestradores do pensamento da equipa, disputou em 2012 o último jogo pelo Varzim. Jogadores emblemáticos, como Rui Barros, André (pai), Bruno Alves e Hélder Postigam também actuaram em ambos os clubes.

18:15. O Varzim deverá alinhar num sistema táctico de 4-3-3 com Pedro Soares na baliza, Abel Pereira e Sandro Cunha no eixo da defesa, Carneiro e Tiago Lopes nas alas defensivas, meio-campo constituído por Bijou, Rodrigo Dantas e Nelsinho. O trio de ataque é feito de Rui Coentrão, Stanley Awurum e Vítor Hugo.

17:50. O FC Porto deverá aproveitar a clara superioridade para rodar jogadores e testar outras soluções: Helton regressará à baliza, Cissokho actuará de início, assim como Pablo Osvaldo ou Alberto Bueno, todos eles jogadores normalmente suplentes. Nota para a potencial estreia do central chileno Igor Lichnovsky.

17:35. Quim Berto, ex-jogador (notabilizou-se no Vitória Guimarães e Sporting) é o técnico do Varzim, e, curiosamente, alinhou com as cores do Varzim na última partida entre varizinistas e portistas para a Taça de Portugal (7-0 em 2002/2003). O antigo lateral actuou durante todo o jogo.

17:25. O treinador basco Julen Lopetegui procura ainda o primeiro troféu no FC Porto e volta a uma competição que não disputava desde a derrota por 1-3 no Estádio do Dragão, às mãos do rival Sporting, também na 3ª eliminatória da prova. O Porto não conquista o troféu desde a época 2010/2011, quando era orientado por André Villas-Boas.

17:10. Porto e Varzim realizaram já seis jogos no contexto da Taça de Portugal: os dragões têm o pleno de triunfos, tendo vencido os últimos quatro jogos com a curiosidade de estes terem sido disputados todos no reduto portista. Apenas num dos seis jogos o Varzim conseguiu marcar golo (derrota por 5-1 em 1968).

16:55. Há onze jogos consecutivos que o Porto bate o Varzim; a última vez que os varzinistas impediram o Porto de vencer foi na temporada 1986/1987, quando, na jornada 12 da Liga, arrancaram um empate a zeros no reduto das Antas. A última vitória do Varzim remonta ao ano de 1976 (1-0 em casa, golo de Ibraim Silva).

16:45. A última vez que Varzim e Porto mediram forças foi na época 2002/2003 (vitória caseira do Porto por 3-2) e curiosamente o último duelo para a Taça de Portugal foi também nessa mesma temporada. Nos quartos-de-final da prova, o Porto goleou o Varzim por 7-0, também em sua casa.

16:30. Varzim e Porto são velhos conhecidos, tendo já medido forças por 48 ocasiões, na soma de todas as competições internas. O domínio vai claramente para o FC Porto, que dessas 48 vezes conseguiu somar 37 triunfos frente aos poveiros. As duas equipas não se defrontam desde a época 2002/2003 para a Liga.

16:20. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Varzim x Porto, referente à 3ª eliminatória da Taça de Portugal. A partida terá lugar no Estádio do Varzim SC, às 20:15 horas - siga o minuto a minuto do Varzim x Porto, em directo e grátis, em Vavel Portugal.