Bayern de Guardiola consegue melhor arranque de sempre na Bundesliga

Ainda à procura de feitos internacionais de nomeada, o Bayern Munique de Pep Guardiola tem dominado a cena interna e ontem, à passagem da nona jornada da Bundesliga, o clube bávaro alcançou a nova vitória na prova, atingindo assim um recorde, quebrando o anterior, de autoria do Bayern treinado por Jupp Heynckes (oito jogos e oito vitórias). Depois do triunfo de ontem, por 0-1 no reduto do Werder Bremen, o Bayern desenhou o melhor arranque de sempre na Liga.

O golo do triunfo forasteiro, apontado pelo goleador Thomas Muller, torna o clube bávaro naquele que conseguiu o melhor arranque de sempre na Bundesliga, somando 27 pontos em apenas nove jogos, obtendo um pleno que espelha na perfeição o domínio interno do clube. Naquela que foi a 999ª vitória do colosso germânico na prova, o Bayern quebrou a série vitoriosa de Jupp Heynckes na época 2012/2013 (na qual acabaria por arrecadar a Liga e a «Champions»).

Em destaque está também Thomas Muller, que apontou o seu décimo primeiro golo na temporada em apenas uma dúzia de jogos. Se nos restringirmos aos duelos da Bundesliga, Muller já apontou nove golos em nove jogos, mostrando regularidade que toma contornos de fatalidade: Muller, apelidado de «Raumdeuter», tem faro letal para o golo.