'Poker Neymar' vale liderança dos artilheiros e ultrapassagem a Cruyff

Neymar, que neste fim-de-semana marcou por quatro vezes contra o Rayo Vallecano na vitória do Barcelona por 5-2, tem outro recorde de golos - quando jogava pelo Santos, em 2010, frente ao Guaraní, para a Taça, rubricou uma exibição inesquecível e marcou cinco golos na vitória gorda por 8-1.

Com os quatro golos celebrados na jornada passada, o brasileiro sobe para o primeiro lugar da lista de melhores marcadores da Liga BBVA, com oito golos. Outro feito do brasileiro é digno do registo: com os quatro tentos, Neymar ultrapassou o número de golos assinados pelo histórico Johan Cruyff - entre 1973 e 1978, o lendário holandês marcou 60 golos, Neymar atingiu no passado Sábado os 62.

Neymar, que parece assumir-se como o grande abono de família do Barcelona na ausência do astro Messi, marcou os seus 62 golos em 101 partidas, enquanto Cruyff, emblema vivo do clube «blaugrana», precisou de 180 partidas para assinar os seus 60 tentos.