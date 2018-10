Carrasco e Griezmann dão triunfo ao Atlético no País Basco

O Atlético de Madrid venceu no campo da Real Sociedad por 2-0. Os golos foram marcados por Antoine Griezmann aos nove minutos (após grande jogada e excelente execução final) e o extremo belga Ferreira-Carrasco em contra-ataque aos 90+3 minutos.

Com esta vitória em San Sebastián os «colchoneros» estão com 16 pontos na Liga BBVA, em igualdade pontual com o Villarreal no quarto lugar e na próxima jornada vão receber o Valência de Nuno Espírito Santo, num dos grandes jogos da jornada, sendo o outro o confronto entre Celta de Vigo e Real Madrid, no estádio dos galegos.