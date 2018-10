Taça de Portugal: Aves bate Moreirense e Penafiel derruba Vitória SC

Poucas surpresas nesta 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que ontem findou - os três grandes carimbaram, como era sua obrigação, a passagem à fase seguinte, e, do grupo de dezoito equipas primodivisionárias, apenas três delas tropeçaram e ficaram de fora da competição.

O primeiro primodivisionário a cair foi o Moreirense. A equipa de Miguel Leal foi eliminada no prolongamento (3-2) pelo Desportivo das Aves, formação da Segunda Liga, orientada por Ulisses Morais, venceu na Vila das Aves, marcando o tento derradeiro aos 91 minutos, por intermédio de Cássio, depois de um empate a duas bolas no tempo regularmentar (golos de Pedró e Nelson Pedroso para as Aves e de Rafael Martins e Iuri Medeiros para os forasteiros).

A segunda equipa a cair foi o Tondela - o recém-promovido à Primeira Liga cai perante o Gil Vicente, formação que desceu ao segundo escalão no fim da passada temporada. Em Barcelos, o Gil venceu com golos do Pecks e Platiny; Luís Alberto marcou para o Tondela. Mas a grande surpresa estava reservada para o fim: o Penafiel de Carlos Brito bateu por 2-0 o Vitória de Guimarães e operou um triunfo inesperado com golos de Yero e Gonçalo Abreu.

Resultados da 3ª eliminatória da Taça de Portugal

Vianense 1-2 Benfica

Casa Pia 3-1 Oriental

Trofense 1-0 Santa Clara

Louletano 0-5 Desportivo Chaves

Famalicão 1-1 (4-5)g.p. Feirense

Olhanense 0-1 Belenenses

Desportivo Aves 3-2 (a.p.) Moreirense

Vilafranquense 0-4 Sporting

Ac. Viseu 0-3 SC Braga

Coruchense 0-2 Vitória FC

Varzim 0-2 FC Porto

SC Coimbrões 2-3 Fafe

Cova da Piedade 4-3 Alcanenense FG

Atl. Arcos 0-3 Caldas

Pampilhosa 0-5 Portimonense

União Gondomar 0-1(a.p.) Estoril Praia

Leiria e Marrazes 1-5 Benfica Castelo Branco

Gil Vicente 2-1 Tondela

AD Sanjoanense 1-5 Académica

Leixões 1-2(a.p.) Arouca

União FC 0-2 Rio Ave

Loures 1-2(a.p.) Boavista

Naval 1-7 Paços de Ferreira

Mosteirense 0-6 Nacional

At. Malveira 3-0 SC Praiense

Angrense 4-1 Torre Moncorvo FG

Amarante 2-2(3-2)g.p. Bragança

Farense 1-0 SC Rio Tinto

Sertanense 1-5 União da Madeira

Lusitânia Lourosa 0-2(a.p.) Marítimo

Operário Lagoa 1-0 SC Salgueiros

Penafiel 2-0 Vitória SC