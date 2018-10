Newcastle castigador: Wijnaldum marca «poker» no 6-2 imposto ao Norwich

No passado Domingo, o Newcastle recebeu o Norwich, em mais uma partida da Premier League, e poucos estavam preparados para o furação Magpie que viria a espantar o Saint James Park. O espectáculo rendeu nada mais nada menos que oito golos: a equipa da casa venceu por 6-2, com o médio holandês Georginio Wijnaldum, reforço de Verão, a assinar uma exibição para mais tarde recordar, marcando quatro golos pela primeira vez na sua carreira.

O antigo jogador do PSV, de 24 anos, deixou a sua marca indelével, tanto no jogo como na História desta Premier League, marcando os seus golos aos 14, 22, 66 e 85 minutos, levando o estádio à loucura. Os restantes golos do Newcastle foram marcados pelo espanhol Ayoze Pérez e pelo avançado sérvio Aleksandar Mitrovic. Desta feita, os Magpies conseguiram, finalmente, vencer um jogo nesta edição da liga inglesa - em 9 jogos, a equipa de Steve McClaren tem apenas 6 pontos.

Georginio Wijnaldum abriu o marcador aos 14 mas a resistência do Norwich foi capaz de responder aos 20, por intermédio de Mbokani Bezua. O holandês do Newcastle voltou à carga e fez o 2-1 aos 26 minutos e Ayoze aumentou a contagem aos 33 minutos, com o jovem Nathan Redmond a reduzir 60 segundos depois. A partir daí, o Norwich apagou-se e reduziu-se a posição de submissão perante a catadupa de golos dos Magpies.