Porto recebe Maccabi Telavive com apuramento à mão de semear

O FC Porto recebe hoje o colectivo israelita do Maccabi Telavive com o apuramento na mira: com quatro pontos depois de uma surpreendente e épica vitória sobre o poderoso Chelsea de José Mourinho, o FC Porto pode esta noite, no Dragão, somar sete pontos e colocar-se em excelente posição para carimbar o apuramento para a fase a eliminar da Liga dos Campeões. Com o favoritismo do seu lado, a turma de Julen Lopetegui enfrenta um Maccabi Telavive desesperado por pontos.

A confiança portista está a vista e escuda-se nos números obtidos pela equipa: nos dez jogos já realizados nesta temporada (sete para o campeonato, dois para a «Champions» e um para a Taça de Portugal) o FC Porto é a única equipa imbatível; mais - em partidas realizadas no Estádio do Dragão, a formação nortenha ainda não cedeu qualquer ponto, tendo registado apenas triunfos. A boa forma interna do Dragão é inequívoca e a vitória frente ao Chelsea veio reforçar a confiança portista, também na prova dos milhões.

Os golos de André André e Maicon, frente à turma de Stamford Bridge, vieram dar confiança extra à equipa e marcaram, de facto, uma afirmação de força que colocou até em questão o absoluto favoritismo do milionário Chelsea. Agora, frente ao Maccabi Telavive, o Porto, apesar do bom momento vivido (psíquico e técnico) está, ainda assim, obrigado a ganhar para não prejudicar o positivo arranque nesta fase de grupos.

Julen Lopetegui deverá apostar num onze ofensivo que integre os tecnicistas Yacine Brahimi, Jesús Corona, André André, fazendo-se valer do favoritismo teórico granjeado pelos dragões. Na frente pontificará o camaronês Vincent Aboubakar, escolha primordial para o sector de ataque, cada vez mais unânime face à tendência perdulária demonstrada pelo concorrente Pablo Osvaldo; a possibilidade de Lopetegui lançar o benjamin Rúben Neves é alta: o médio defensivo tem passeado qualidade e tranquilidade dentro das quatro linhas e deverá formar o meio-campo juntamente com Giannelli Imbula e André André.

Já a equipa israelita, que conta com um plantel de vinte jogadores nacionais, destacando-se entre eles o avançado Tal Ben Haim, o defesa central experiente Tal Ben-Haim, de 33 anos e o médio Gal Alberman. Entre o lote de estrangeiros, destacam-se o médio sérvio Nikola Mitrovic, o médio defensivo nigeriano Nosa Igiebor, o promissor «keeper» Pedrag Rajkovic e o defesa central espanhol Carlos García. Ainda à procura de pontos nesta Liga dos Campeões, o Maccabi, orientado por Slavisa Jokanovic, tentará surpreender o FC Porto mas as «odds» estão longe de ser risonhas para a turma israelita.

Onzes prováveis do FC Porto x Maccabi Telavive