Rúben Neves torna-se o capitão mais jovem da História da «Champions»

Quando o jovem Rúben Neves pisar, daqui a poucos minutos, o relvado do Dragão, envergando a braçadeira de capitão, estará a inscrever, de forma certamente duradoura, o seu nome na História da UEFA Liga dos Campeões - o jovem de apenas 18 anos tornar-se-á no jogador mais novo de sempre a usar a braçadeira de capitão na prova dos milhões.

Aposta regular de Julen Lopetegui em 2015/2016 e nome conhecido da generalidade dos adeptos aquando da chegada do treinador basco, que o promoveu, Rúben Neves será titular na partida da terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Maccabi Telavive, e fixará um recorde: capitão com apenas 18 anos e 221 dias, destronando o holandês Rafael Van der Vaart (20 anos e 217 dias, ao serviço do Ajax em 2003).

Rúben Neves tem ganhado cada vez mais espaço no plantel do FC Porto e mesmo no onze inicial, sendo já uma das pedras mais influentes do Porto desta temporada, relegando o mexicano Herrera para o banco e obrigando a uma rotação entre os intérpretes do meio-campo (Danilo Pereira e Giannelli Imbula em particular).