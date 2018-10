Resultado Porto x Maccabi Telavive na UEFA Liga dos Campeões (2-0)

22:00. Com esta vitória, o FC Porto soma agora 7 pontos e lidera o grupo, beneficiando também da má prestação do Chelsea frente ao Dinamo Kiev (0-0). Mais: o Porto de Lopetegui soma 20 triunfos consecutivos e quebrou o recorde fixado por José Mourinho (19 vitórias seguidas). Destaque para Rúben Neves, que foi capitão - o mais jovem capitão de sempre da prova.

21:52. Vitória calma e fácil de um FC Porto que foi sempre superior, durante os 90+4 minutos. A capacidade ofensiva do trabalhador Vincent Aboubakar e a técnica de Yacine Brahimi fizeram estragos na primeira parte, e só o desacerto do ataque portista permitiu que o Maccabi Telavive não saísse vergado do Dragão com mais golos na bagagem.

Apito final

90+4'. Tello perto do golo, remate perigoso que esteve perto de fazer o 3-0. Entrou bem no jogo o extremo.

90+2'. Cartão amarelo para o defesa espanhol Carlos Garcia.

90'. Jogar-se-ão mais 4 minutos.

87'. Zahavi ameaça a baliza de Casillas, mas o livre do médio foi bem defendido pelo guardião espanhol!

84'. Substituição na formação do Porto: Entra Herrera e sai Brahimi.

84'. Substituição na formação do Maccabi Telavive: Entra Itzakhi e sai Ben Haim.

80'. Maxi sobe no terreno, combina com Brahimi e leva a bola para a área, rematando...mas a bola sai para fora.

79'. Cartão amarelo para Ben-Haim.

73'. Substituição na formação do Maccabi Telavive: Entra Vermouth e sai Micha.

67'. Tello ganha a linha, cruza para a pequena área e o central Ben-Haim corta...mas a bola embate no poste!

64'. Rikan tenta a sorte e remata ao ângulo, seria um belo golo: facilidades dadas pela defesa do Porto.

56'. Substituição na formação do Maccabi Telavive: Entra Rikan e sai Mitrovic.

54'. Substituição na formação do Porto: Entra Danilo Pereira e sai Imbula.

54'. Substituição na formação do Porto: Entra Cristian Tello e sai Jesús Corona.

51'. Livre de Rúben Neves: remate sem consequências.

46'. Recomeça o duelo no Dragão, o Porto joga tranquilamente e leva dois golos de vantagem.

Intervalo

45'. Joga-se mais um minuto extra.

43'. Resposta do Maccabi, tiro de Zahavi, que passou ao lado da baliza de Casillas.

41'. Gooolooo do Porto! De rajada o Porto aumenta a contagem, Aboubakar descobriu Brahimi, este, na cara do «keeper», atirou a contar!

37'. Gooolooo do Porto! Centro de Layún e, ao segundo poste, Aboubakar cabeceou para as redes!

33'. Cartão amarelo para Micha.

31'. Controlo total por parte da equipa da casa, Maccabi sem capacidade para atormentar Casillas.

25'. Aboubakar perto do golo! Muito perigoso o camaronês.

22'. Cartão amarelo mostrado a Jesús Corona.

17'. Ben Haim fura após boa jogada individual, cai na área e pede grande penalidade: lance duvidoso, o juiz manda seguir a jogada.

14'. Facilidade no controlo da bola, no domínio do ritmo da partida: o Porto é superior em todos os aspectos.

12'. Aboubakar rematou após passe do interventivo Maxi: a bola é encaixada por Rajkovic.

11'. Disparo de Neves, a bola embate num defesa israelita e sai para canto.

6'. Layún centrou, Aboubakar cabeceou, mas Rajkovic agarrou com facilidade.

1'. Roda a bola no Dragão!

Apito inicial

19:20. Confirma-se: Rúben Neves será o capitão do FC Porto, sendo assim o mais jovem capitão da História da prova;

18:45. Formação inicial do Maccabi Telavive: Rajkovic, Eitan, Carlos Garcia, Tal Ben-Haim, Harush, Mitrovic, Alberman, Peretz, Micha, Zahavi, Ben Haim

18:45. Formação inicial do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Marcano, Layún, Martins Indi, Imbula, André André, Rúben Neves, Brahimi, Corona, Aboubakar

18:15. A probabilidade do treinador basco lançar o jovem Rúben Neves, de 18 anos, é altíssima, podendo o médio defensivo utilizar a braçadeira de capitão, facto que tornará o jogador no atleta mais jovem de sempre, na História da UEFA Liga dos Campeões, a ter a responsabilidade de envergar a braçadeira de capitão.

18:00. Onzes prováveis do jogo Porto x Maccabi Telavive:

17:55. Jogando no seu reduto, o FC Porto ainda não cedeu qualquer ponto, o que mostra o poderio do Dragão em jogos em casa. Julen Lopetegui deverá apostar numa equipa de cariz ofensivo, juntando atletas virtuosos como Yacine Brahimi, Jesús Corona, André André e até Cristian Tello.

17:35. Porto e Maccabi Telavive nunca se defrontaram na História; caso o FC Porto saia vencedor deste duelo, Julen Lopetegui conseguirá quebrar o recorde definido na era de José Mourinho, dezanove vitórias consecutivas. Lopetegui soma o mesmo número e pode atingir o recorde que perdura há mais de dez anos.

17:15. Ao contrário da motivação portista, o Maccabi Telavive não tem demonstrado qualquer fulgor na prova dos milhões: nas duas partidas jogadas, não marcou qualquer golo e permanece com zero pontos. A turma de Slavisa Jokanovic está longe de ser favorita e o último lugar do grupo parece ser o seu destino mais provável.

17:05. O Porto chega a este duelo depois de, na ronda anterior da Liga dos Campeões, ter demonstrado que tem poderio para disputar a liderança do grupo: diante do Chelsea, os portistas dominaram e venceram por 2-1, com golos de Maicon e André André. Com 4 pontos, o FC Porto almeja somar agora 7 e ficar perto da situação confortável, com o apuramento em vista.

16:50. O Porto chega motivado ao duelo contra a turma israelita: a equipa de Julen Lopetegui ainda não perdeu nesta temporada, em todas as competições (10 jogos, sete vitórias e três empates). O FC Porto é a única equipa lusa a ser, ainda, imbatível em todas as competições.

16:40. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Porto x Maccabi Telavive, a contar para a terceira ronda da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões. A partida jogar-se-á no Estádio do Dragão às 19:45 horas - siga o minuto a minuto do Porto x Maccabi Telavive, grátis e, em Vavel Portugal.