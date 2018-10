Resultado Sporting x Skenderbeu na Liga Europa (5-1)

20:10. Da nossa parte é tudo, por agora. Agradecemos a preferência e continue a acompanhar o nosso trabalho aqui, na vavel.com.pt. Votos de uma excelente semana.

20:00. A turma de Alvalade põe-se em melhor posição no grupo, beneficiando do empate entre Spartak Moscovo e Besiktas.

19:55. Vitória muito tranquila da equipa do Sporting, a primeira na competição e logo com uma goleada. Matheus Pereira confirmou, uma vez mais, todo o potencial e talento com o segundo 'bis' em dois jogos. Também Bruno Paulista mostrou argumentos para ser opção, Aquilani continua a agradar e Jonathan Silva mostra-se solução para Jefferson.

Final da partida! O Sporting venceu tranquilamente por 5-1!

90' Vão ser jogados mais três minutos.

88' Cartão amarelo para William Carvalho.

Excelente impulsão e cabeceamento de Jashanica, na sequência de um canto, fazendo o golo de honra para os forasteiros.

88' GOLOOOOOOOOOO SKENDERBEU!!

87' Remate muito torto de Fredy Montero. Procura o 'bis' o avançado colombiano.

86' Nova tentativa de Bruno Paulista. Remate fraco, segura sem problemas o 'keeper' albanês.

81' Estão cerca de 20.500 espectadores em Alvalade.

Golaço do menino Matheus Pereira! Cruzamento de Esgaio para o segundo poste onde Matheus Pereira, de primeira, atira a contar.

77' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

76' Substituição no Skenderbeu: Sai Esquerdinha e entra Abazi.

75' Fora-de-jogo tirado a Slimani.

74' Arrancada de Matheus Pereira culminada com um remate muito perigoso. A bola sai ligeiramente ao lado.

72' Substituição no Sporting: Sai Aquilani e entra William Carvalho.

71' Grande remate de Ferdy Montero, saindo o esférico ligeiramente ao lado.

Livre cobrado de Montero para Tobias Figueiredo atacar, de forma excelente, o segundo poste fazendo assim o quarto golo do encontro.

69' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

68' Belíssimo remate de Gelson para Shehi mandar para canto.

67' Dupla substituição no Skenderbeu: Sai Nimaga e Progni para as entradas de Shkembi e Latifi.

65' Substituição no Sporting: Sai Carlos Mané e entra Gelson Martins.

Cruzamento de Jonathan, Shehi falha no ar e é Matheus Pereira quem faz o terceiro golo da partida.

64' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

64' Nova bela defesa de Shehi a parar remate colocadíssimo de Aquilani.

63' Canto para os leões.

59' Substituição no Sporting: Sai André Martins e entra Slimani.

58' Assinalado fora-de-jogo ao ataque do Skenderbeu.

58' Prepara-se Slimani para entrar em campo.

57' Bela jogada sobre o lado direito de Matheus Pereira que tenta, em arco, meter no poste mais distante, atirando ligeiramente ao lado.

52' Falhanço inacreditável de Progni que, com a baliza completamente aberta, atira ao lado.

51' Cartão amarelo para Progni.

50' Remate do meio da rua de Bruno Paulista mas Shehi segura novamente sem dificuldade.

49' Cabeceamento de Montero para Shehi segurar sem problema.

48' Grande oportunidade para o Sporting. Montero atira para defesa incompleta de Shehi e, na recarga, Aquilani serve Matheus Pereira que atira para enorme intervenção do guardião da Albânia.

Começa a segunda parte!

18:54. Primeira parte tranquila da equipa de Jorge Jesus, beneficiando da prematura expulsão de Salihi para, de forma ainda mais vincada, manter o controlo do jogo. Chegou duas vezes aos golos através de duas grandes penalidades convertidas por Aquilani e Montero. Espera-se um segundo tempo sem grandes alterações, com o jogo a estar completamente controlado pela equipa da casa.

Intervalo em Alvalade!

45' Mais um minuto de tempo extra.

44' Carlos Mané aparece em excelente posição, dentro da grande área, atirando de forma muito torta.

Desta feita o escolhido foi Fredy Montero que não tremeu, enganando o guardião albanês para fazer o segundo tento.

41' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

41' Nova grande penalidade a favor do Sporting!

Penalty conquistado por Montero mas é Aquilani quem converte o castigo máximo. Shehi ainda adivinhou o lado mas não conseguiu parar o remate do italiano.

38' GOLOOOOOOOOOO SPORTING!!

37' Grande penalidade assinalada a favor do Sporting.

33' Belo livre cobrado por Lilaj para excelente para de Rui Patrício.

32' Cartão amarelo para Ricardo Esgaio.

29' Boa combinação entre Matheus Pereira e Esgaio mas o cruzamento do lateral acaba nas mãos de Shehi.

24' Segundo cartão amarelo e consequente vermelho para Salihi. Inexplicável atitude do jogador albanês, que toca com a mão uma bola completamente perdida.

23' Corte de Aquilani já dentro da grande área. Canto para os albaneses.

18' Cruzamento de Esgaio para cabeceamento fraco de Carlos Mané.

17' Cartão amarelo para Vangjeli por protestos.

16' Dupla grande oportunidade para os leões: primeiro Montero que tira Shehi do caminho e atira para corte sobre a linha. Na recarga André Martins atira a contar para novo corte sobre a linha. Muito perto do primeiro tento a equipa de Alvalade.

14' Aquilani mete atrasado para Carlos Mané atirar para as mãos de Shehi.

14' Cartão amarelo para Salihi.

13' Novo canto para a equipa de Jorge Jesus. Começa a carregar mais a equipa dos leões.

13' Livre de Aquilani contra a barreira.

12' Livre perigoso favorável aos verde e brancos.

10' Belo cruzamento de Progni mas Esquerdinha chega atrasado.

9' Novo canto para o Sporting ganho por André Martins.

3' Canto estudado para Jonathan Silva atirar, de primeira e de fora da área, para as mãos do guardião albanês.

3' Canto para o Sporting.

2' Primeira aparição ofensiva do leões com Montero a cruzae, segura sem problemas Shehi.

1' Já se joga em Alvalade.

18:00. Faz-se minuto de silêncio em memória de Manoel Costa.

17:57. Entram as três equipas no relvado!

17:39. Os jogadores fazem neste momento os habituais exercícios de aquecimento.

17:27. Jorge Jesus tem no banco as seguintes opções: Boeck, João Pereira, Naldo, William, Gelson Martins, Tanaka e Slimani.

17:25. Skenderbeu: Shehi; Vangjeli, Jashanica, Osmani, Arapi; Nimaga, Esquerdinha, Lilaj; Progni, Salihi e Berisha.

17:22. Sporting: Rui Patrício; Esgaio, Ewerton, Tobias, Jonathan Silva; Bruno Paulista, André Martins, Aquilani; Carlos Mané, Matheus Pereira e Montero.

17:20. Já são conhecidos os «onze» titular de cada equipa.

17:05. O árbitro da partida será o maltês Clayton Pisani assistido por Allan Camilleri e Mitchell Scerri. A função de quarto árbitro está entregue a Edward Spiteri.

16:40. Em sentido inverso Paulo Oliveira, Jefferson, Adrien, Teo Gutiérrez (por opção), Bryan Ruiz (lesionado) e João Mário (suspenso) ficam de fora dos eleitos.

16:35. Nos convocados leoninos, destaque para a chamada de Rui Patrício. O guardião contraiu a lesão ao serviço de Portugal e voltou, esta semana, aos trabalhos com a restante equipa e já é opção para o técnico português.

Sporting x Skenderbeu

16:10. São esperadas muitas alterações no 'onze' base da turma leonina. Domingo é dia de derby na Luz e Jorge Jesus já garantiu: «Vou formar duas equipas para vencer os dois jogos».

16:00. A partida desta tarde marca o centésimo jogo europeu de Jorge Jesus. O técnico, de 61 anos, começou a sua aventura pela Europa há 17 anos, quando treinava o Estrela da Amadora. Numa eliminatória da Intertoto, a equipa de Jesus foi eliminada nas grandes penalidades frente aos polacos do Chorzow.

15:45. Este será o primeiro confronto entre Sporting e Skenderbeu. Trinta anos é o tempo que nos separa do último confronto do Sporting contra uma equipa albanesa. Decorria a época 1985/1986 quando, a contar para a segunda eliminatória da Taça UEFA, os leões defrontaram o Dinamo Tirana, vencendo no conjunto das duas mãos por 1-0. Venâncio foi o autor do golo.

Sporting x Skenderbeu 2015

15:20. Já a equipa albanesa perdeu os dois primeiros encontros: 0-1 contra o Besiktas e 2-0 na deslocação à Rússia.​

15:15. A equipa do Sporting, vai procurar a sua primeira vitória nesta Liga Europa, tal como o Skenderbeu. Os leões vêm de uma derrota caseira frente ao Spartak Moscovo (1-3) e de um empate na Turquia, perante o Besiktas (1-1).

Sporting x Skenderbeu directo

15:05. Seja muito bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x Skenderbeu, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. A partida jogar-se-á no Estádio José Alvalade às 18:00 horas - siga o minuto a minuto do Sporting x Skenderbeu, grátis e, em Vavel Portugal.