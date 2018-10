4ª eliminatória da Taça de Portugal: «derby« Sporting x Benfica é prato forte

O sorteio para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, ficaram conhecidos esta manhã. Esta eliminatória conta com 32 equipas, portanto 16 partidas, que se realizarão no fim de semana de 22 Novembro. O prato da forte desta eliminatória será, sem dúvida, o excitante «derby» Sporting x Benfica.

Todas estas equipas procuram um lugar nos oitavos-de-final da Prova Rainha e, a ambição geral, é arrecadar a Taça, cujo detentor é o Sporting CP, vencedor da edição da Taça de Portugal 2014/2015.

Iniciado o sorteio, Carla Couto (Jogadora do Século da FPF) ficou encarregue do «Pote A» e João Vieira Pinto (Director da FPF) do «Pote A». A segunda partida sorteada foi a que trouxe mais entusiasmo aos presentes no sorteio, visto que teremos um novo «derby», agendado para o próximo mês, entre Sporting e Benfica, a ser disputado em Alvalade.

Sorteio da 3ª eliminatória da Taça de Portugal:

Farense - Sp. Braga

Sporting - Benfica

Trofense - Académica

Nacional - Cova da Piedade

Malveira - Feirense

Benfica Castelo-Branco - Gil Vicente

Aves - União

Fafe - Penafiel

Portimonense - Belenenses

Paços de Ferreira - Rio Aves

Casa Pia - Vitória de Setúbal

Boavista - Operário

Arouca - Chaves

Caldas - Estoril

Angrense - FC Porto

Amarante - Marítimo

É de relembrar que nesta competição estão presentes equipas da Liga Nos, da 2ª Liga e do Campeonato de Portugal Prio.