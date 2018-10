Em Belgrado, Bilbao termina com invencibilidade do Partizan

O Athletic Bilbao venceu por 0-2 na deslocação à cidade Belgrado. A equipa basca, orientada por Ernesto Valverde, ganhou ao Partizan com golos de Raul Garcia aos 32 minutos e Beñat Etxebarria a cinco minutos dos 90 e assim concluíram a primeira derrota da equipa sérvia nesta UEFA Liga Europa. Com este triunfo forasteiro, o Athletic igualou a pontuação da formação sérvia no Grupo L da UEFA Liga Europa.

Classificação Grupo L :

1. Athletic Bilbao 6 pontos/3 jogos

2. Partizan 6/3

3. AZ Alkmaar 3/3

4. Augsburgo 3/3