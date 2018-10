West Ham triunfa: No dicionário de Mourinho surge pela quinta vez o verbo 'perder'

O calvário inesperado dos «Blues» prossegue: o Chelsea perdeu 2-1 no derby de Londres frente ao refrescante West Ham, que agora soma 20 pontos e intromete-se na luta pelo topo da classificação. José Mourinho perdeu pela quinta vez esta época e o sonho da revalidação do título da Premier League afigura-se cada vez mais difícil.

No reduto de Boleyn Ground, os golos foram apontados por Mauro Zárate aos 17 minutos, tendo Gary Cahill aos 56 minutos feito o empate para os de azul; mas o ponta-de-lança inglês Andy Carroll saltaria do banco para dar a vitória aos «Hammers» aos 79 (precisando de menos de dez minutos para marcar), enterrando ainda mais o campeão inglês na tabela classificativa (15º com apenas 11 pontos).

O antigo jogador do Benfica, Nemanja Matic, foi expulso aos 44 minutos (duplo amarelo) assim como José Mourinho, por protestos para com o árbitro. Expulso ao intervalo, o treinador português não compareceu nas habituais entrevistas rápidas no final do jogo, tendo cancelado igualmente a presença na conferência de imprensa - o ambiente entre a Federação Inglesa, a classe dos árbitros e o «Special One» está ao rubro e não dá sinais de abrandar.