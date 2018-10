Benfica x Sporting: Slimani, para contrariar a dificuldade em marcar na Luz

Na dificuldade tradicional em encontrar vencedor antecipado para o derby que se joga este domingo na Luz, valemo-nos das tendências de resultado do passado recente, para encontrar o principal desafio de Jorge Jesus, na sua primeira visita à sua anterior morada: inverter a ausência de golos do Sporting nas últimas épocas, em casa do rival e em jogos para a Liga. Apenas um golo marcado, desde Setembro de 2007, é reflexo disso mesmo.

Será, contundo, importante ressalvar que o homem que terminou o jejum leonino em casa de rival, e reforce-se, em partidas do campeonato, estará de novo presente. Slimani. O argelino que já conquistou o peso nos tentos marcados a verde e branco, pisará o terreno onde garantiu o empate do Sporting, no jogo da época passada, ao minuto 20. Antes, Gaitán, que terá oportunidade de reencontrar, tinha marcado a favor dos da casa, aos 12’.

Antes de Slimani, o Sporting havia marcado na Luz a 29 de Abril de 2007, para igual empate a uma bola. Na época anterior, em 2006, registou a sua última vitória da Liga no Estádio da Luz, por 3-1. A tendência recente é portanto em favoritismo encarnado, que se estendeu naturalmente em todo o histórico de confrontos entre ambos, considerando o factor casa como preponderante na decisão final. Nas 81 vezes em que recebeu o rival, o Benfica venceu 45. Já o Sporting saiu feliz em 14 das partidas e marcou em 64% destas, enquanto sofreu o reverso em 91%.