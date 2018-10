Resultado Benfica x Sporting na Liga NOS 2015 (0-3)

19:15. Com esta vitória os de Alvalade descolam-se do Porto na 1ª posição (provisoriamente) somando 20 pontos, mais 8 do que o rival da 2ª circular Benfica, que ocupa a 8ª posição com os mesmos 12 pontos mas com menos 1 partida disputada na Liga NOS. Para a história fica o regresso de Jesus à Luz perante mais de 63 mil adeptos, com um resultado emblemático que faz com que o Sporting volte a vencer na Luz, quase uma década depois. Da equipa VAVEL é tudo, agradecemos a preferência no acompanhamento do derby de duas das melhores equipas portuguesas.

19:10. No segundo tempo o Sporting recuou ligeiramente no terreno, acabando por gerir a vantagem expansiva que trouxe dos primeiros 45 minutos, ficando à espera das iniciativas do Benfica para procurar determinar o contra-ataque. O técnico Rui Vitória mexeu tarde no onze e quando mexeu demorou até colocar Mitrolgou em campo. Em termos de oportunidades de golo registo para uma de Jefferson e uma de Jiménez, lances que acabaram por ser o espelho de uma 2ª parte equilibrada, sem grande supremacia de qualquer um dos conjuntos, ficando uma ideia de conformismo de águias e leões que com o passar dos minutos perceberam que o resultado estava feito.

19:05. Os golos de Téo, Slimani e Ruíz resultaram do mérito leonino, mas a debilidade da defesa encarnada fez-se sentir nesses lances, que acabaram por ser letais para o desenrolar do encontro. O meio-campo encarnado, composto por Samaris e André Almeida, foi perdendo gás ao longo do primeiro tempo, com William e Adrien (e ajuda de João Mário) a superiorizarem-se com uma organização e uma dinâmica exemplares. O resultado ao intervalo espelha a extrema eficácia dos leões, que marcou 3 golos nas 3 oportunidades que dispôs. No lado encarnado apenas um remate de Jonas que passou pertíssimo da barra de Rui Patrício.

19:00. A partida terminou e o derby ditou que os leões de Jorge Jesus levassem a melhor por 0-3, com Téo Guitérrez, Slimani e Bryan Ruíz a fazerem a diferença, compondo o resultado final. A vitória desta tarde é histórica, uma vez que é o maior triunfo de sempre do Sporting na casa do rival da 2ª circular em toda a história dos derbies no Estádio da Luz. Na primeira parte o Benfica até começou melhor, com uma boa troca de bola a procurar sair rápido nas alas mas sem criar oportunidades claras para bater Rui Patrício. Apesar do domínio territorial a estratégia pragmática de Jorge Jesus deu resultado e o Sporting recuperou o esférico no meio-campo por inúmeras vezes, partindo para o contra-ataque de forma eficaz.

Final da partida! Benfica 0 - 3 Sporting

90'. Vão jogar-se 2 minutos de compensação.

89'. Luisão quase marca na própria baliza, atrasando a bola para Júlio César com demasiada velocidade para o guarda-redes, que estava adiantado, quase fazendo o 0-4.

87'. Apesar de o Benfica ter 5 peças no ataque, a verdade é que o esférico não chega com critério a estes jogadores, faltando motivação e alento às águias.

85'. Substituição no Sporting: Sai Slimani, entra Gelson.

84'. Remate de Pizzi desenquadrado com os postes de Patrício. Passa o perigo.

83'. Lance polémico na área do Sporting com Mitrolgou a levar amarelo por simulação de grande penalidade.

79'. O Sporting dá frescura ao seu meio-campo com a entrada de Aquilani, respondendo ao desespero de Rui Vitória que coloca em campo Mitroglou, compondo assim uma tripla de pontas de lança com Jonas e Jiménez.

78'. Sai Adrien, entra Aquilani.

77'. Sai Gonçalo Guedes, entra Mitroglou.

77'. Pizzi remata ao lado da baliza de Patrício.

76'. O Sporting controla o jogo, evitando que o Benfica chegue ao golo, uma vez que com o posicionamento do meio-campo dos leões nem mesmo a entrada de Pizzi veio alterar a falta de eficácia nas trocas de bola das águias, com o esférico a nem sequer chegar com perigo aos extremos Gonçalo Guedes e Gaitán.

71'. Após este lance Samaris surge em zona adiantada, atirando forte perto do poste de Patrício e falhando por pouco o alvo.

70'. No contra-ataque, João Mário esteve perto de servir os avançados para o 0-4 mas a defesa encarnada resolveu.

69'. Incrível a forma como Jiménez falha à boca da baliza a oportunidade de furar as redes de Patrício. Na sequência, Jonas também não teve arte nem engenho para concretizar.

68'. Infelicidade para Fejsa que sai lesionado, dando lugar a Pizzi com Rui Vitória a tentar imprimir maior velocidade e controlo de bola na frente, continuando a incógnita em torno da não utilização de Mitroglou.

67'. Substituição no Benfica: Sai Fejsa, entra Pizzi.

65'. A bola passa longe do alvo à imagem do desnorte que tem sido o ataque do Benfica.

64'. Livre perigosíssimo para os encarnados. Gaitán prepara-se para cobrar.

61'. Livre perigoso para o Sporting. Na cobrança de João Mário o esférico sobra para Luisão, que corta de forma eficaz.

60'. Em 15 minutos o Benfica nada fez para reduzir a desvantagem.

58'. Cartão amarelo para Adrien.

57'. Que perigo! Jefferson ficou a centímetros do 0-4 na Luz.

56'. O jogo perdeu a chama e a dinâmica da 1ª parte e a posse de bola encarnada mantém-se alta mas em zona mais recuadas do terreno. O Sporting vai gerindo o resultado estrategicamente e fica um pouco incompreensível como é que Rui Vitória não lança Mitroglou no jogo.

52'. Nos primeiros minutos da segunda parte não existe supremacia de qualquer uma das equipas, aparecendo um Sporting na expetativa de chegar a contra-ataques, procurando o Benfica formas de tentar voltar à discussão do resultado.

50'. Cartão amarelo para Jonas.

50'. Cartão amarelo para William.

49'. Tiro de Gaitán ao lado da baliza de Rui Patrício.

47'. Cartão amarelo sobre Fejsa.

45'. O Benfica tenta ganhar mais músculo no meio-campo com a entrada de Fejsa, por forma a organizar melhor os seus ataques.

45'. Substituição no Benfica: Sai Eliseu, entra Fejsa.

Recomeça a partida.

17:58. Em termos técnico-táticos, William/Adrién/João Mário têm confundido as marcações do miolo encarnado composto por Samaris/André Almeida. Em termos individuais, no Benfica, destaque para Gonçalo Guedes, pela positiva, e pela negativa Júlio César e Luisão. Nos verde-e-brancos, Paulo Oliveira, William e Slimani têm sido incansáveis, mas no caso de João Pereira as debilidades são evidentes, com Gaitán a fazer o que quer do lateral português.

17:55. Ao intervalo, o Sporting de Jorge Jesus bate o Benfica de Rui Vitória por 0-3, com os de Alvalade a demonstrarem uma eficácia feroz na abordagem às redes de Júlio César, valendo os tentos de Téo Gutiérrez, Slimani e Bryan Ruíz. As águias até começaram melhor a partida, com maior posse de bola e domínio no meio-campo, mas sem criarem qualquer oportunidade de golo. O melhor que a equipa da Luz conseguiu foi um remate fantástico de Jonas que fez o esférico passar ligeiramente por cima da trave. Destaque ainda para os últimos 5 minutos da primeira parte, com muitas faltas para ambos os lados, levando o juíz da partida a mostrar 4 cartões amarelos neste período.

Fim da 1ª parte.

45'. Após o 0-3 de Ruíz, o jogo entrou numa fase faltosa em que o juíz da partida, Carlos Xistra mostrou 4 amarelos, 2 para águias e 2 para leões, com a chama do derby a sentir-se em todos os momentos, seja num passe, numa falta ou num remate.

45'. Na cobrança, Nico levou o esférico sem perigo, com a defesa do Sporting a resolver sem problemas.

44'. Livre perigoso para o Benfica. Gaitán para bater.

44'. Cartão amarelo para Bryan Ruíz.

43'. Cartão amarelo para Gaitán.

43'. Cartão amarelo para Slimani.

40'. Cartão amarelo para Samaris.

39'. Nos 3 golos leoninos a defesa encarnada deixou bastante a desejar, principalmente Júlio César e Luisão, que apesar da sua experiência demonstram um nervosismo atípico, valendo ainda assim a boa exibição de Jardel que tem evitado ainda mais lances de perigo dos leões.

37'. Contra-ataque veloz dos leões com Slimani a ganhar a linha de fundo e a cruzar com Júlio César a falhar a abordagem ao lance, sobrando a bola para Bryan Ruiz que fuzilou para o terceiro na Luz.

36'. GOOOOOOOOOOOLO DO SPORTING (Bryan Ruiz)!

35'. Canto para o Sporting. Na sequência, o cruzamento de João Mário não levou qualquer perigo.

31'. Livro perigoso para Gaitán. Na cobrança o seguríssimo Rui Patrício agarrou sem problemas.

30'. André Almeida retira Jefferson da jogada com uma finta e no cruzamento a bola chega ao mortífero Jonas, que rematou de forma incrível com o esférico a passar a um palmo da barra de Rui Patrício.

28'. Até ao momento, do lado encarnado, Samaris e Gonçalo Guedes têm sido as pedras mais em foco, e no lado dos leões Adrién e Slimani têm feito a diferença.

25'. Nos 25 minutos iniciais o resultado está em 0-2 para os leões e a imagem de marca do encontro até ao momento é sem dúvida a eficácia extrema do futebol pragmático do Sporting, que não tem tido muitas ocasiões para visar as redes de Júlio César, mas quando ganhou espaço na área encarnada não facilitou. O Benfica tem tido posse de bola e variadíssimos cruzamentos para a área dos leões, mas sem criar ocasiões de verdadeiro perigo.

23'. Canto para Gaitán. Na sequência Rui Patrício afasta e a bola sobra para Gaitán, que volta a cruzar para desta vez Rui Patrício agarrar sem problemas.

22'. Incursão rapidíssima de Jeffersom pela lateral esquerda, ganhando a linha de fundo, o que lhe permitiu cruzar com conta, peso e medida para a cabeça do temível Slimani.

21'. GOOOOOOOOOOOOLO DO SPORTING (Slimani)!

17'. Slimani tenta cruzar na procura de Téo, mas Júlio César segura com serenidade.

15'. O Benfica tenta responder com maior posse de bola no encontro, mas a eficácia leonina continua a fazer a diferença perante um Benfica que tem atacado mais mas sem ocasiões claras de golo.

14'. Gaitán cruza de forma tensa para a área, mas a bola percorre toda a zona de Patrício sem perigo.

12'. Livre perigoso para Gaitán depois de falta de Gutiérrez. Na sequência, Gaitán obriga patrício a aplicar-se na defesa e no ressalto de bola o esférico sobra para Jonas, que rematou sem a direção desejada.

10'. Golo de Teo Gutiérrez. No primeiro lance de ataque dos leões, a velocidade foi imagem de marca e depois de um ressalto de bola em Júlio César o esférico sobra para Teo Gutiérrez, que inaugurou o marcador depois dos primeiros minutos terem sido territorialmente dominados pelas águias.

9'. GOOOOOOOOOOOOOOOOOLO DO SPORTING (Téo Gutiérrez)!

9'. O Benfica tenta superiorizar-se territorialmente no encontro, com Gonçalo Guedes em foco no ataque.

7'. Gonçalo Guedes na esquerda cruza e ganha o primeiro canto do jogo para os encarnados. Na sequência do canto o esférico sai pela linha final e é pontapé de baliza para Rui Patrício.

6'. Primeiro esboço de ataque das águias, com Sílvio e Jonas a desenharem um lance de entendimento que, no entanto, resultou num cruzamento inofensivo para as redes de Patrício.

5'. A luta entre William e Samaris faz-se sentir nos 5 minutos iniciais, faltando lances de ataque.

2'. As equipas entraram com a ansiedade ao máximo e nestes primeiros instantes os dois meio-campo estão a estudar-se, ainda sem lances de perigo.

Rola a bola na Luz!

17:00. O Estádio está ao rubro, os craques estão nas quatro linhas e está tudo a postos para o apito inicial de Carlos Xistra.

16:40. Na equipa escalada por Jorge Jesus registam-se várias alterações em comparação com o jogo da Liga Europa, desde logo com o regresso de Naldo à defesa, na dupla de meio-campo composta por William/Adrien e finalmente na frente a compôr o 4-4-2, destaque para o regresso de Bryan Ruíz à extrema esquerda (após lesão), de João Mário na extrema direita (tanto para atacar como para equilibrar o meio-campo nas transições de ataque do Benfica) e do regresso do técnico à dupla habitual de avançados, composta por Teo/Slimani.

16:35. As escolhas de Rui Vitória para o derby serão exatamente as mesmas da partida de Istambul para a Liga dos Campeões na passada quarta-feira, com destaque para a manutenção no onze inicial de Sílvio na lateral direita (apesar da má exibição na anterior partido) e de Eliseu na lateral esquerda, o que significa que o técnico mantém total confiança nos atletas e nem mesmo a avalanche ofensiva dos leões assusta o treinador das águias. Outro ponto de destaque vai para a titularidade de Jiménez em detrimento de Mitroglou, tratando-se de uma surpresa uma vez que o grego tem sido principal aposta de Rui Vitória no Campeonato, tendo composto uma dupla temível com Jonas nas primeiras rondas da Liga NOS. Por outro lado, o mexicano oferece mais poder de choque e de pressão ao adversário, não sendo tão estático na frente como o seu companheiro Mitroglou.

Sporting: Rui Patrício; João Pereira, Paulo Oliveira, Naldo, Jefferson; William, Adrien, João Mário, Bryan Ruiz; Téo Gutierrez e Slimani.

Benfica: Júlio César; Sílvio, Luisão, Jardel, Eliseu; Samaris, André Almeida; Gonçalo Guedes, Gaitán, Jiménez e Jonas.

Já temos os 11 oficiais!

14:00. Já do lado do Sporting é esperado Rui Patrício na baliza, com o quarteto defensivo já bem conhecido, Jefferson, Naldo, Paulo Oliveira e João Pereira, no meio-campo, William Carvalho, João Mário e Adrien Silva e na frente Bryan Ruiz, Teo Gutierrez e Slimani.

13:45. Quanto aos onzes prováveis em Benfica x Sporting é esperado que Rui Vitória alinhe com Júlio César, Eliseu, Jardel, Luisão e Silvio, no meio-campo, André Almeida e Samaris, na frente e a fazer companhia a Jonas e Mitroglou estarão Gonçalo Guedes e Nico Gaitan.

13:30. Já Jorge Jesus tinha em dúvida Bryan Ruiz, mas acabou por chamar o costa-riquenho. Quem continua fora das contas do técnico do leonino é Ewerton.



Guarda-redes: Rui Patrício e Marcelo Boeck;



Defesas: João Pereira, Ricardo Esgaio, Paulo Oliveira, Naldo, Tobias Figueiredo e Jefferson;



Médios: William Carvalho, Bruno Paulista, Adrien, Aquilani e João Mário;



Avançados: Gelson Martins, Carlos Mané, Matheus Pereira, Bryan Ruiz, Montero, Teo Gutierrez e Slimani

13:15. No que a convocados diz respeito, o treinador do Benfica tem o plantel praticamente todo à disposição, com a excepção de Salvio, que continua lesionado, e de Nelson Semedo, também lesionado, Renato Sanches e Nuno Santos são duas das novidades.

Guarda-redes: Ederson e Júlio César;



Defesas: Lisandro López, Luisão, Eliseu, Sílvio e Jardel;



Médios: Fejsa, Samaris, Gaitán, Pizzi, Talisca, Victor Andrade, André Almeida, Nuno Santos e Renato Sanches;



Avançados: Gonçalo Guedes, Raúl, Jonas e Mitroglou

12:45. Carlos Xistra será o juiz da partida Benfica x Sporting em direto. O árbitro da Associação de Futebol de Castelo branco foi o nomeado para o grande jogo desta 7ª jornada da Liga NOS.

12:30. Já o Sporting chega ao derby desta tarde motivado. Os leões de Jorge Jesus receberam e venceram o Skenderbeu por 5-1 em jogo a contar para a fase de grupos para a Liga Europa. no que diz respeito ao campeonato, no último jogo, venceram o Vitória de Guimarães em Alvalade por 5-1.

12:00. O Benfica chega ao jogo desta tarde depois de uma derrota em Istambul frente ao Galatasaray por 2-1. No que diz respeito ao último jogo para o campeonato, os encarnados foram à madeira jogar com o União, mas o jogo acabou adiado devido ao nevoeiro.

11:50. Já Rui Vitória, afirma que já passou muito tempo desde a Supertaça e que o Benfica é agora uma equipa preparada para tudo «Desde o primeiro jogo oficial passaram três meses, existiram mudanças. Utilizámos cinco jogadores diferentes na Turquia em relação aos onze a que recorremos de início na Supertaça. Não há que fazer comparações. Desde então mudou o que tinha de mudar, ou seja, o trabalho, a acumulação de minutos de treino e de jogo, o que faz com que as coisas fiquem mais estáveis e funcionem melhor. Enfim, são contextos completamente diferentes.»

11:40. Para o jogo desta tarde, Jorge Jesus e Rui Vitória afirmam não haver favoritos, mas apesar de o Benfica jogar em casa, o técnico leonino não desarma e mantém o foco «Estamos preparados para vencer na Luz. Tivemos tempo mais do que suficiente para preparar o jogo. Hoje temos muito mais conhecimento uns dos outros do que há uns meses. Estamos muito confiantes no trabalho que fizemos até hoje. A equipa está preparada para encontrar um adversário que normalmente em sua casa é difícil. Mas estamos preparados para o embate.»

11:30. É esperada casa cheia no Estádio da Luz. Com mais de 60 mil bilhetes vendidos os adeptos de ambas as equipas pretendem dar o apoio necessário áquele que é um jogo histórico no Futebol Português.

11:20. Desde 2006 que o Sporting não vence o Benfica na Luz, em jogos da liga portuguesa. Na altura, a equipa de Paulo Bento embaraçou a Luz com Liedson a brilhar, mas não mais festejou no reduto da águia, vivendo um período de seca acentuado pelo reinado de Jesus no Benfica.

11:10. No jogo desta tarde o Benfica procura vingança. Rui Vitória quer provar aos adeptos encarnados que consegue vencer o eterno rival com os encarnados a jogar em casa. De facto, nos jogos no Estádio da Luz o histórico é favorável aos vermelho e brancos: dos 143 jogos realizados o Benfica venceu 80, deixou a vitória fugir por 31 vezes e concedeu 32 empates.

11:00. Benfica e Sporting voltam a encontrar-se pela segunda vez esta temporada, depois de em Agosto se terem defrontado para a Supertaça Cândido de Oliveira. Há 2 meses atrás foram os leões a levar a melhor ao vencerem a partida por 1-0 com um golo de Teo Gutierrez. O colombiano marcou, a par com André Carrillo, o golo que deu a primeira vitória da temporada à equipa de Jorge Jesus.

10:40. O jogo desta tarde marca também o regresso de jorge Jesus ao Estádio da Luz. Recorde-se que o acual treinador do Sporting esteve à frente da equipa liderada por Luis Filipe Vieira ao longo de seis temporadas e trocou os encarnados pela equipa de Bruno de Carvalho.

10:30. Sporting e Benfica chegam ao jogo desta tarde com uma diferença de 5 pontos na tabela classificativa. Os leões ocupam o segundo lugar do campeonato com 17 pontos e as àguias o sétimo lugar da tabela classificativa com 12 pontos.

10:15. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Sporting, a contar para a oitava jornada da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no Estádio da Luz e terá início às 17:00 - siga o minuto a minuto do Benfica x Sporting em directo e, em Vavel Portugal.