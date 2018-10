Luis Suárez celebra um ano de Barcelona com «hat-trick» frente ao Eibar

Luis Suárez marcou três golos na vitória de 3-1 do Barcelona frente ao Eibar, na passada jornada da Liga BBVA. A equipa basca até começou melhor mas o «hat-trick» do mortífero avançado Luis Suárez virou o marcador a favor dos «blaugrana».

O internacional uruguaio celebrou assim, da melhor forma, o seu primeiro ano no Barcelona depois de cumprir o castigo imposto pela FIFA após ter mordido o defesa italiano Giorgio Chiellini. Jogou pela primeira vez com camisola dos catalães a 25 de Outubro de 2014 frente ao Real Madrid no Santiago Bernabéu - chegou ao clube «culé» vindo do Liverpool (onde era figura de proa) custando 81,2 milhões de euros.

Esta época, o avançado uruguaio marcou 10 golos, sete deles na Liga espanhola, tendo-se destacado também pelo volumoso trabalho realizado na frente de ataque: desgastando os defesas, movimentando-se constantemente (dando largura e profundidade) e emprestando elevada técnica na construção do ataque do Barcelona, clube pelo qual já ergueu uma Liga dos Campeões (tendo marcado na final, frente à Juventus).