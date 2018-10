Académica de Domingos Paciência fora a última a ganhar por 0-3 na Luz

Sexta-feira, 11 de Abril de 2008: o Benfica conturbado, vivendo o período pós-José Antonio Camacho e sob a batuta do interino Fernando Chalana, recebia a Académica de Domingos Paciência e estaria, nessa noite, longe de esperar uma retumbante queda caseira na Luz perante uma Briosa atrevida e épica que rubricou uma exibição de excelência.

Aliás, não só a vitória forasteira da Académica espantou a Luz e coroou uma sólida equipa montada por Domingos Paciência, como também adicionou um capítulo à História dos «estudantes»: nunca o colectivo de Coimbra tinha vencido o Benfica por uma margem de três golos, fosse em casa ou mesmo no reduto encarnado. Os golos de Miguel Pedro (4 minutos), Markus Berger (32 minutos) e Luis Aguiar (65 minutos) embaraçaram a Luz e...

...sete anos depois, a apelidada Catedral da Luz voltou a abanar com novo vendaval de golos sem resposta - sob a batuta de Jorge Jesus, o Sporting chocou a Luz com golos de Teo Gutiérrez, Islam Slimani e Bryan Ruiz, e, à semelhança da Académica em 2008, também fez História, vencendo por 0-3 pela primeira vez o Benfica no reduto encarnado em jogos para o campeonato nacional (diferenças iguais ou maiores sucederam-se apenas no chamado Campeonato de Lisboa).