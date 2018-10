Romeu Silva taxativo: «Meio-campo do Benfica não tem qualidade»

No rescaldo do «derby» da Luz, vencido com categoria pelo Sporting, várias têm sido as considerações técnicas sobre as valências leoninas e as carências benfiquistas. Ao coro de críticas quanto à qualidade do plantel ao dispôr de Rui Vitória junta-se o antigo jogador Romeu Silva, centrocampista que actuou nas décadas de 70 e 80.

Romeu Silva, que passou por Vitória de Guimarães, Benfica, Sporting e FC Porto, considera que que os encarnados não dispõem de um plantel munido das opções necessárias para atacar uma temporada longa com quatro frentes. «Com os actuais jogadores tenho dúvidas que o Benfica consiga ganhar algum título», afirmou o antigo internacional luso, citado pelo jornal Record.

Considerando que o Benfica precisa de se reforçar em Janeiro para poder lutar contra os rivais, Romeu Silva mostrou-se bastante crítico quanto à qualidade do meio-campo da Luz, singularizando, em tom de apreciação negativa, André Almeida : «O meio-campo do Benfica não tem qualidade tirando Samaris e Gaitán. André Almeida não tem qualidade para jogar no Benfica».

Jonas, melhor marcador do Benfica nesta temporada, também foi alvo dos reparos técnicos do antigo médio, por ter valências que não se adequam ao sistema táctico imposto por Rui Vitória, apesar deste sistema ser imensamente similar ao esqueleto táctico de Jorge Jesus: «No actual conceito de jogo, Jonas não tem lugar no Benfica».