Liga BBVA: Atlético prepara-se para repetir onze pela primeira vez esta época

O plantel do Atlético de Madrid começa a preparar o jogo contra o Deportivo da Corunha, que se realizará na próxima Sexta-feira, no reduto do Riazor, na Galiza. Diego Simeone, irá, muito provavelmente, manter o onze que venceu, por 2-1, o Valência,

Numa sessão iniciada no ginásio durante a primeira meia-hora o técnico argentino contou com todo o plantel à excepção de Luciano Vietto, que se encontra lesionado. Se a equipa «colchonera» no Riazor for constituída por Jan Oblak, Juanfran, Giménez, Diego Godín, Filipe Luis, Tiago, Gabi, Koke, Ferreira-Carrasco, Antoine Griezmann e Jackson Martínez, será a primeira vez esta época que Simeone utilizará o mesmo onze duas vezes seguidas.

A equipa, que está no mesmo grupo da Liga dos Campeões que o Benfica (tendo sido derrotada no Vicente Calderón), tem o resto da semana para preparar o duelo depois de um período particularmente cansativo, tendo jogado três partidas em apenas sete dias (Real Sociedad, Astana e Valencia).