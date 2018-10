Stoke faz Chelsea cair na Taça da Liga e acentua melancolia «Blue»

A crise «Blue» do Chelsea parece não ter fim à vista - a equipa treinada por José Mourinho voltou ontem a cair, agora na Taça da Liga inglesa 'Capital Cup', perante um Stoke City aguerrido que obrigou o campeão inglês a tremer na decisão das grandes penalidades.

O avançado Jon Walters inaugurou o marcador aos 52 minutos (que golaço) mas, nos instantes finais do duelo, o francês Loic Remy salvou o Chelsea da derrota, empatando a contenda aos 90+1, pouco antes da expulsão do defesa da casa, Phil Bardsley. O desempate foi apenas atingido nos fatídicos penalties.

Aí, a vitória sorriu à equipa do Britannia Stadium: o belga Eden Hazard falhou a última grande penalidade, sendo o seu remate parado com perícia pelo guarda-redes Jack Butland. Novo desaire do Chelsea, que vive um período negro da sua História contemporânea - são já sete as derrotas da formação londrina esta época, em dezasseis jogos apenas.

José Mourinho atravessa tempos extremamente turbulentos em Stamford Bridge (os maus resultados aliam-se às controversas declarações sobre a arbitragem) e a imprensa inglesa adianta que a sua saída poderá estar por semanas. Antevê-se um segundo despedimento do técnico luso por parte do milionário Roman Abramovich, que irá avaliar os próximos resultados para tomar uma decisão definitiva: o futuro de Mourinho está, sobretudo, nas mãos do destino desportivo próximo.