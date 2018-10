Sheffield Wednesday de Carvalhal elimina Arsenal e faz História na Capital Cup

O Sheffield Wednesday segue o seu excelente caminho na Capital Cup, taça da liga inglesa - depois de eliminar o Newcastle, os «Owls», orientados pelo técnico português Carlos Carvalhal, surpreenderam na Terça-feira o Arsenal, em Hillsborough, despachando os «Gunners» por 3-0, com golos do escocês Ross Walace, do avançado luso-angolano Lucas João e do defesa inglês Sam Hutchinson.

Carvalhal lidera «Owls» em triunfo que fez dos «Gunners» pólvora seca

A equipa da cidade de Sheffield, oriunda do Championship (Segunda divisão inglesa) «fez Taça», eliminando um dos líderes da Premier League, de uma forma eficiente, segura e categórica: os pupilos de Arsène Wenger (o técnico lançou jovens como Kamara, Iwobi, Bielik e Bennacer) foram anulados pela qualidade do jogo do Sheffield Wednesday, e assim Carlos Carvalhal voltou a reflectir o bom trabalho realizado durante esta temporada de estreia em terras inglesas.

Com o ex-Nacional Lucas João em campo, com José Semedo no banco de suplentes (entrou aos 75 minutos para substituir Barry Bannan) e sem os lusos Marco Matias (ex-Nacional também) e Felipe Melo (vindo do Moreirense), os «Owls» impuseram uma eficiente e mordaz posição dominante, construída na primeira parte. Lucas João destacou-se pelo golpe letal de cabeça que culminou no 2-0. O avançado de 22 anos marcou o seu quarto golo na época.

Vitória histórica: o único triunfo frente ao Arsenal Taça da Liga

Carvalhal vive momentos de felicidade no novo clube, tendo, em 17 duelos, registado apenas três derrotas, ocupando o nono lugar no Championship com 20 pontos, a nove do líder Brighton & Hove Albion. Um registo seguro banhado pelo júbilo do triunfo mediático frente ao Arsenal: nunca os «Owls» haviam vencido os «Gunners» em partidas da Taça da Liga (cinco jogos, cinco derrotas desde 1983). Mais: para vislumbrarmos um resultado tão pujante sobre o Arsenal, temos de recuar até 1965, ano em que o Sheffield Wednesday bateu os londrinos por 4-0, num jogo da Division One.

Recorde-se que o Sheffield Wednesday, clube de longas e históricas tradições, fundado em 1867, já ergueu uma Taça da Liga inglesa, no ano de 1991, batendo, para o efeito, o Manchester United. Num jogo em que Nigel Pearson foi considerado o «man of the match», o golo solitário foi da autoria do médio John Sheridan, marcado aos 37 minutos.