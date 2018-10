Aos 16 anos, Gianluigi Donnarumma afirma-se como titular do AC Milan

O experiente Diego López, guarda-redes do AC Milan e ex-guardião do Real Madrid, foi, pela segunda vez consecutiva, suplente, em detrimento da titularidade do jovem Gianluigi Donnarumma, promessa precoce de apenas 16 anos de idade.

Na passada jornada da Serie A italiana, na vitória de 2-1 frente ao Sassuolo, o técnico Sinisa Mihajlovic resolveu lançar, de modo algo surpreendente, o jovem italiano às feras, concendendo-lhe a titularidade da baliza dos milaneses. Donnarumma é o segundo jogador mais jovem lançado no onze titular pelos «rossoneri», atrás do lendário Paolo Maldini, em 1985.

No seu segundo jogo, o AC Milan venceu por 1-0 o Chievo - Sinisa Mihajlovic deu a titularidade ao prometedor jogador; Diego López já afirmou estar sereno: «Tenho contrato até 2018. Não fiz nada de negativo para a equipa e estou muito tranquilo», afiançou o espanhol.