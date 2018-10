Taça do Rei: Villanovense, da Segunda B, deixa Barcelona em branco

Na primeira mão da quarta eliminatória da Taça do Rei, o campeão espanhol Barcelona não foi além de um inesperado empate a zeros frente à modestíssima formação semi-profissional do Villanovense. No Estádio Romero Cuerda, um Barcelona repleto reservas não conseguiu desmontar a fortaleza defensiva da equipa de Villanueva de la Serena.

Com opções de segundo plano como o guarda-redes Jordi Masip, Douglas Pereira e os jovens Wilfrid Kaptoum, Sergi Samper, Gerard Gumbau, Sandro Ramírez e Munir (este já opção recorrente na equipa principal), os catalães orientados por Luis Enrique não foram além de um nulo entendiante que apenas serve os interesses do Villanovense.