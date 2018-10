Matheus Pereira: promessa de esperança em Alvalade

Matheus Fellipe Costa Pereira. É este o nome do mais recente craque da formação lançado por Jorge Jesus, que chegou ao Sporting em 2009 quando ainda tinha 13 anos de idade. Desde cedo que os responsáveis leoninos depositam grandes esperanças no jovem extremo brasileiro, que em 2010/2011 venceu o Nacional de Juniores.

Mas a verdade é que nem sempre Matheus Pereira passou por bons momentos em Alvalade. Durante o mercado de transferências do ano passado, as negociações para a sua renovação estavam a levar um caminho complicado, aliado a um forte interesse de um clube francês, como o presidente Bruno de Carvalho já teve oportunidade de explicar em declarações à TVI24. O jogador foi afastado dos treinos e só voltou em Março deste ano, começando a jogar pela equipa B e pelos juniores, realizando exibições de «encher o olho».

No início da presente temporada, o extremo continuou a alinhar pela equipa B, realizando 7 jogos contando com 3 golos e tantas outras assistências. Mas, para infelicidade do Sporting – e consequente felicidade de Matheus Pereira – André Carrillo foi afastado da equipa, com um processo disciplinar perante a negação da sua renovação com o clube de Alvalade. Desde esse episódio, Matheus Pereira já efectuou 3 jogos (2 na Liga Europa e 1 na Taça de Portugal), tendo já marcado 4 golos.

Para Matheus Pereira só lhe falta a sua estreia na Liga Portuguesa, que poderá acontecer já este sábado, em Alvalade, contra o Estoril-Praia a contar para a 9ª jornada, onde o Sporting não contará com o lesionado Alberto Aquilani e o castigado Adrien Silva. Desta forma, o extremo brasileiro de 19 anos, oriundo da formação, confirma as expectativas que havia em torno do seu profissionalismo e, a par de Gelson Martins, estão a tornar-se as revelações do Sporting 2015/2016.