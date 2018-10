Resultado Tondela x Benfica na Liga NOS (0-4)

Com estes três pontos o Benfica sobe provisoriamente ao terceiro lugar, enquanto o Tondela continua junto aos lugares de descida. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo, e. Continue a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Depois do 0-3 ao intervalo a segunda metade serviu para gerir o esforço dos jogadores do Benfica, a pensar já na Liga dos Campeões, ainda assim Carcela já perto do fim fez o resultado final num bom remate.

Triunfo fácil dos encarnados que depois da derrota no derby, não podiam ter tido melhor adversário que um Tondela muito fraco e sem capacidade de criar dificuldades à equipa de Rui Vitória.

FINAL DO JOGO VITÓRIA DO BENFICA POR 0-4 SOBRE O TONDELA!

90' Vão jogar-se mais dois minutos de compensação.

88' Novo remate de Carcela ao lado da baliza.

82' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Carcela volta a ensaiar o remate de há pouco, mas desta vez a bola entra mesmo na baliza.

79' Pontapé de Gonçalo Guedes muito por cima da barra.

78' Remate de Carcela e Claúdio Ramos desvia para canto e evita o quarto golo do Benfica.

75' Substituição no Benfica, saiu Jonas e entra Renato Sanches.

71' Alteração no Tondela, saiu Luís Machado e entra Piojo.

70' Substituição no Benfica, saiu Gaitàn e entra Carcela.

63' Substituição no Benfica, saiu por lesão Clésio e entra André Almeida.

60' Uma hora de jogo e a segunda parte vai decorrendo num ritmo lento, com o Tondela a ter mais bola, mas sem ter lances de perigo. O Benfica esse vai controlando e deixa o relógio andar.

51' Livre de Tinoco e Nuno Santos de cabeça atira por cima.

49' Remate Raúl Jiménez o guardião desvia a bola, mas o árbitro dá pontapé de baliza.

48' Hélder Tavares recebe a bola e depois já dentro da área apertado por Sílvio, tenta o «chapéu», mas a bola sai por cima.

Alteração no Tondela ao intervalo, saiu Lucas Souza e entra Nuno Santos.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O TONDELA!

Em cima do descanso Gonçalo Guedes aumentou a vantagem e agora a segunda parte será para gerir forças e quem sabe avolumar o placar. Fique connosco.

A equipa de Rui Vitória entrou no jogo a ganhar e antes dos quinze minutos já tinha marcado por Jonas e um auto-golo de Berger.

Os encarnados vão ganhando com facilidade a um Tondela muito fraco e que até ao momento ainda não foi capaz de criar situações de verdadeiro perigo.

INTERVALO DO JOGO O BENFICA VENCE POR 0-3 O TONDELA!

45' Vão jogar-se mais dois minutos de compensação.

42' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Passe de Jonas para Gonçalo Guedes este passa por Claúdio Ramos e depois atira para a baliza.

41' Meia distância de Lucas Souza mas muito ao lado.

40' Luís Machado bate o livre por cima da baliza.

38' Cartão amarelo para Luisão por agarrar Hélder Tavares.

35' Cartão amarelo para Jardel por falta sobre Luís Machado.

28' Alteração no Tondela, saiu o guarda-redes Matt Jones lesionado e entra Claúdio Ramos.

24' Cartão amarelo para Lucas Souza por rasteirar Talisca.

20' Com vinte minutos de jogo o Benfica vence tranquilamente, perante um Tondela que vai sendo inofensivo.

11' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Centro inofensivo de Jonas e Berger na área sozinho dá um pontapé na bola para dentro da baliza e faz auto-golo.

4' Cartão amarelo para Talisca por derrubar Nathan.

3' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Centro de Gonçalo Guedes e Jonas de cabeça bate Matt Jones, que adiantado não consegue evitar o golo.

INÍCIO DO JOGO SAIU O BENFICA!

20:27. Entram as equipas no relvado, com meia casa nas bancadas do Municipal de Aveiro.

20:21. Os dois conjuntos já recolheram aos balneários, daqui a pouco estarão de regresso para o início do encontro.

20:12. As duas equipas já aquecem no relvado. No Benfica o lateral Eliseu e o central Lisandro Lopez ficam de fora por opção, já Mitroglou tem uma lesão na tibiotársica, de acordo com o boletim clínico apresentado pelos encarnados.

20:08. No banco de suplentes do Benfica vão estar Ederson, André Almeida, Cristante, Pizzi, Renato Sanches, Carcela e Francisco Vera,

20:05. No banco de suplentes do Tondela vão sentar-se Claúdio Ramos, Nuno Santos, Kaká, Edú Machado, Saldanha, Piojo e Chamorro.

20:00. O Tondela vai alinhar com Matt Jones na baliza, a defesa com Oto'o, Bruno Nascimento, Berger e Tinoco, no meio-campo Bruno Monteiro, Hélder Tavares e Lucas Souza, no ataque Luís Machado, Wagner e Nathan.

19:42. Grande surpresa no onze dos encarnados com a estreia de Clésio a defesa direito.

19:40. O Benfica vai jogar com Júlio César na baliza, a defesa com Clésio, Luisão, Jardel e Sílvio, no meio-campo Samaris, Talisca, Gonçalo Guedes e Gaitàn, na frente Jonas e Raúl Jiménez.

19:00. Enquanto Rui Bento realçou a esperança do Tondela em obter pontos, o treinador Rui Vitória elogiou a entrega dos seus jogadores e avisou para os perigos de se subestimar o Tondela, alertando que, contra o Benfica, todas as equipas se transcedem. O técnico elogiou também o apoio dos adeptos no célebre minuto 70, frente ao Sporting.

18:45. Onzes prováveis do jogo Tondela x Benfica:

18:30. Depois da tempestade na Luz, Rui Vitória vai operar mudanças nas suas escolhas - as novidades na convocatória são os jovens Francisco Vera, Renato Sanches e Clésio Bauque. São fortes as probabilidades do jovem médio Renato Sanches estrear-se com a camisola do Benfica na primeira liga. Sílvio sairá fora do onze titular e André Almeida deverá ocupar o seu lugar na direita da defesa.

18:15. O Tondela terá cinco baixas para esta partida, três delas devido ao empréstimo de jogadores - o médio Raphael Guzzo e os avançados Jhon Murillo e Romário Baldé não poderão jogar por estares emprestados pelos encarnados, enquanto Dolly Menga se encontra a cumprir castigo e Luis Alberto está lesionado. No Benfica, as baixas são Salvio, Nélson Semedo e Ljubomir Fejsa, todos eles lesionados.

17:55. O Benfica encontra-se perante uma perssão acrescida e uma imperativa obrigação de ganhar esta noite; o Sporting, líder da Liga, tem já 8 pontos de vantagem sobre as águias (com mais um jogo) e o Porto tem seis. Um empate ou uma derrota perante o modesto Tondela poderá abalar gravemente a confiança os adeptos na veracidade da candidatura ao título deste Benfica 2015/2016.

17:40. Benfica e Tondela irão medir hoje forças pela primeira vez na História; em Aveiro, o Benfica procurará marcar o primeiro golo no campeonato em jogos fora de casa (ficou a zeros contra Arouca e FC Porto) e também a primeira vitória fora de portas nesta época. Rui Bento irá reencontrar-se num duelo com Rui Vitória, algo que não acontecia desde 2012, quando o ex-jogador orientava o Beira-Mar.

17:25. O Benfica não tem boas memórias, recentes, quanto ao local onde o jogo se disputará - foi precisamente no Estádio Municipal de Aveiro, casa emprestada ao Arouca (e esta noite emprestada ao Tondela), que o Benfica foi derrotado pelo Arouca de forma surpreendente, na segunda jornada da Liga. No Municipal de Aveiro o Benfica perdeu o primeiro confronto nesta Liga 2015/2016.

17:10. O Tondela vive períodos conturbados a nível desportivo: desde 30 de Agosto que a formação recém-promovida não vence uma partida. A última vez deu-se perante a oposição do Nacional da Madeira (1-0, única vitória na época). Seguiram-se, até agora, sete partidas sem conhecer o sabor do triunfo. Já o Benfica, derrotado na Luz, já não perdia em casa para a Liga desde 12 de Março de 2012.

17:00. O Tondela tem oito golos sofridos, mais um apenas que o Benfica (que tem menos uma partida), e tentará tirar partida dessa solidez defensiva para enervar o pressionado Benfica. Mas, em termos ofensivos, a equipa orientada por Rui Bento (sucedeu a Vítor Paneira) apenas festejou por quatro vezes - apenas mais um golo que os dois piores ataques da Liga (3 golos).

16:45. Com a derrota caseira frente ao Sporting, o Benfica sofreu a primeira derrota da temporada em jogos na Luz; Rui Vitória, que tem a difícil tarefa de colmatar o vazio deixado por Jorge Jesus, ainda não conseguiu vencer nenhum dos três clássicos já disputados (duas derrotas contra Sporting e uma frente ao FC Porto). O Benfica não foi sequer capaz de marcar um único golo nesses três duelos.

16:35. Perante 62.000 espectadores, o Benfica perdeu para o rival Sporting, num resultado com uma margem de golos não verificada, em jogos do campeonato, desde 1948. Eliseu, André Almeida, Luisão, Sílvio e Gaitán foram dos elementos em pior forma, e muitas críticas à desconcentração e falta de qualidade do plantel ocuparam o espaço mediático nesta semana.

16:20. O Benfica vive um período de turbulência desportiva - depois da vitória suada frente ao Vianense, para a Taça de Portugal, os encarnados sucumbiram frente ao Galatasaray, na «Champions», e de seguida foram atropelados em pleno Estádio da Luz pelo rival Sporting (0-3). A exibição embaraçosa expôs as fragilidades de um bicampeão nervoso e inseguro de si.

16:15. Tondela x Benfica abrirá a ronda nove da Liga NOS, com o Benfica numa difícil e desconfortável oitava posição, com apenas 12 pontos em sete jornadas. A equipa da Luz tem ainda assim menos um jogo, mas regista já três derrotas neste arranque de campeonato. O Tondela, em décimo sexto lugar com cinco desaires, busca a segunda vitória na prova nacional.

16:05. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Tondela x Benfica, partida da 9ª jornada da Liga NOS 2015/2016 que abre a ronda e que terá lugar no Municipal de Aveiro, às 20:30 horas. Siga o minuto a minuto e o resultado do Tondela x Benfica, em directo e, grátis, em Vavel Portugal.