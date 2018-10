Jorge Jesus lança farpas à estrutura do Benfica e elogia Rui Costa

Mestria nos Mind-Games

Jorge Jesus é uma raposa velha do futebol luso. De facto, já há muitos anos que anda neste mundo e conhece-o melhor que ninguém. A forma como, nos momentos mais importantes antes ou depois das partidas com o Benfica foi deixando críticas, não é inocente. Tanto não é, que tem exposto fragilidades do clube de Luz, que o tem consentido e «acusado o toque».

Mais recentemente, a GQ, revista masculina, protagonizou uma entrevista com o técnico, na qual o mesmo afirma que «Rui Costa é o único que percebe de Futebol na estrutura do Benfica». O técnico vai mais longe e diz ainda que é o antigo internacional português que sustenta toda a estrutura não só a nível de jogo, mas também de conhecimento dos jogadores.

A polémica parece ter tendência para arrastar-se, enquanto Sporting e Benfica protagonizam vários momentos quentes ao longo de uma época ainda tão curta. Haverá alguma resposta por parte do Benfica a estas afirmações? Por enquanto, o silêncio tem reinado no lado encarnado, enquanto Jorge Jesus, por sua vez, já voltou a tocar no tema e quando interpelado, não escondeu que lhe reconhece, de facto, capacidades que mais ninguém na estrutura encarnada tem.