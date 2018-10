Resultado Sporting x Estoril na Liga NOS 2015 (1-0)

22:43. Jogo bem disputado na primeira parte, e totalmente dominado na segunda pelo Sporting, que ganha mais três pontos e consolida a liderança da Liga, beneficiando do adiamento do jogo do rival Porto. Gutiérrez marcou de grande penalidade, aos 55 minutos, depois de uma primeira parte em que Rui Patrício foi fundamental para manter o nulo.

Apito final

90+3'. Substituição na formação do Sporting: Sai Slimani e entra Bruno Paulista.

90+2'. Cartão amarelo para Mano.

90'. Jogar-se-ão mais quatro minutos em Alvalade.

88'. Quase empata o Estoril...que potente remate de Bruno César, a bola rasa a trave!

85'. Cartão amarelo para Jefferson, por indevida colocação da bola no quarto de círculo.

84'. Livre frontal: Jefferson rematou de pé esquerdo, Kieszek desviou para fora, bela defesa!

80'. Matheus Pereira, assistido por Slimani, rematou rasteiro mas à figura de Kieszek.

78'. O Estoril parece ter baixado os braços, já o Sporting controla com conforto.

76'. Montero ganhou espaço, armou o potente remate que apenas foi parado pelos reflexos de Kieszek. Canto para o Sporting.

74'. Montero lançou Ruiz, este cruzamento rasteiro mas Slimani, ao segundo poste, não chegou à bola.

70'. Substituição na formação do Estoril: Sai Chaparro e entra Bilal.

70'. Substituição na formação do Sporting: Sai Gelson Martins e entra Matheus Pereira.

69'. O Estoril decaiu bastante, perdendo discernimento e não conseguindo ganhar a posse de bola.

66'. Ruiz furou em força, entrou na área e rematou sem ângulo, Kieszek defendeu...a bola sobrou para Jefferson, que rematou para fora!

63'. Substituição na formação do Estoril: Sai Babanco e entra Anderson Esiti.

61'. Substituição na formação do Sporting: Sai Gutiérrez e entra Fredy Montero.

60'. Ganha confiança o Sporting, empurrando o Estoril e dominando o meio-campo.

57'. Kieszek não vacilou e defendeu o remate do isolado Gelson Martins...que perdida do extremo leonino!

55'. Gooolooo do Sporting!! Gutiérrez rematou colocado e bateu Kieszek!

54'. Grande penalidade a favor do Sporting! Gutiérrez, em fora-de-jogo, recebeu a bola, fintou Taira e foi derrubado por este.

51'. João Pereira em profundidade...cruza para o golo...mas Ruiz, na cara de Kieszek, falha e remata para cima! Que falhanço...

49'. Slimani pede penalty por mão de Mano na bola, o juiz manda seguir a jogada.

46'. Roda de novo a bola em Alvalade, segue o Sporting com a posse de bola.

21:34. Primeira parte muito equilibrada, na qual o visitante Estoril não acusou o medo reverencial do líder da Liga e, logo nos segundos iniciais, colocou os Leões em pânico. Dieguinho sem pontaria e um Rui Patrício excelente impediram o golo do Estoril. Apesar da subida da pressão do Sporting, o Leão ainda não obrigou Kieszek a defesas apertadas.

Intervalo

45'. Cabeceamento de Slimani, infensivo.

43'. O Estoril mostra-se confortável tacticamente, bem posicionado, colocando entraves às jogadas do Sporting.

41'. Fora-de-jogo mal assinalado avançado Teo, ficaria na cara de Kieszek.

37'. Jogo bastante equilibrado, com o visitante Estoril a jogar sem medo.

32'. Pressiona o Sporting...Gelson rematou em arco à entrada da área, mas a bola sai ao lado!

29'. Diego Carlos alivia para longe após centro de Slimani - corte providencial.

27'. Gerso outra vez. flectiu para dentro e rematou, mas Patrício defendeu com facilidade.

25'. Gerso, novamente em destaque, remata ao lado do poste.

20'. Contra-ataques do Estoril podem fazer mazela na defensiva do Sporting - novo alerta, dado por Bruno César.

18'. No contra-ataque, Bruno César rematou cruzado mas Patrício efectuou nova grande defesa!

13'. Insistência de João Pereira, remate sem direcção.

8'. Gerso ganha a linha e centra...Chaparro cabeceia mas Patrício faz uma tremenda defesa!

5'. Sporting responde: João Pereira cruza e Slimani cabeceia...mas por cima da barra.

3'. Entrada fortíssima dos «canarinhos» na partida, Sporting periclitante nestes dois minutos.

2'. Esteve perto do golo o Estoril, que falhanço de Dieguinho...estava na cara da Patrício mas rematou ao lado!

1'. Saída rápida de bola do Estoril, Patrício sai da baliza e antecipou-se a Gerso, lançando com o pé a bola para fora.

1'. Começa a partida em Alvalade, sai a jogar o Estoril.

20:20. Formação inicial do Estoril: Kieszek, Anderson Luís, Diego Carlos, Yohan Tavares, Mano, Chaparro, Afonso Taira, Babanco, Bruno César, Dieguinho e Gerso

20:15. Formação inicial do Sporting: Patrício, João Pereira, Paulo Oliveira, Ewerton, Jefferson, William Carvalho, Gelson Martins, João Mário, Bryan Ruiz, Teo Gutiérrez, Slimani

19:40. Os ânimos têm estado ao rubro entre Sporting, Jorge Jesus e Benfica; depois do clássico, a polémica manteve o tom, com o antigo técnico da Luz a deixar, em entrevista à GQ, críticas à estrutura desportiva do Benfica, singularizando, em tom elogioso, Rui Costa. «Rui Costa é o único que percebe de Futebol na estrutura do Benfica», afirmou.

19:15. No lançamento da partida, Jorge Jesus realçou a liderança do Sporting e avisou que o clube terá de lutar bastante para «defender esta posição que nos custou muito». O treinador alertou para os perigos de Bruno César, jogador que treinou no Benfica. Fabiano Soares, por seu turno, afirmou que o estilo e atitude de jogo do Estoril será o mesmo apresentado contra Benfica e Porto.

18:55. Previsão dos onzes iniciais do jogo Sporting x Estoril:

18:40. O Sporting não poderá contar com o médio Adrien Silva, que se encontra castigado, nem com o italiano Alberto Aquilani, a contas com uma lesão. Naldo, habitualmente detentor de um lugar no eixo defensivo, também ficará de fora, por lesão. A grande baixa na barricada estorilista é o avançado brasileiro Léo Bonatini; Diogo Amado, Mendy e Bruno Miguel ficam de fora por lesão.

18:20. O Estoril foi, ainda assim, a última equipa portuguesa a sair de Alvalade com uma vitória; o Sporting conta 24 jogos sem perder (internamente), somando os consulados de Marco Silva e Jorge Jesus. Depois da partida desta noite, o Estoril terá já enfrentado os três grandes antes da dezena de jogos no campeonato, procurando uma surpresa em Alvalade.

18:10. Para se ter uma ideia do total domínio do Sporting sobre o Estoril em jogos da Liga disputados no reduto do Leão: entre 1945 e 1991, durante 17 recepções ao Estoril, o Sporting venceu todas as partidas, não dando qualquer hipótese. Tal série foi interrompida apenas em 1993, quando o Estoril arrancou um empate 1-1 em Alvalade.

17:55. Na última deslocação do Estoril a Alvalade, no contexto da liga portuguesa, o Sporting deu facilmente conta do recado, batendo os «canarinhos» por 3-0, com golos de Adrien Silva (2) e Islam Slimani, à passagem da jornada 15 da temporada 2014/2015. O ponta-de-lança argelino está em grande forma, tendo executado um «hat-trick» frente ao Vitória SC e celebrado um tento contra o Benfica.

17:40. Este jogo será o quinquagésimo quinto duelo entre Estoril e Sporting; para a Liga, será o quadragésimo sétimo confronto - o Sporting conta, na História com 34 vitórias no campeonato, tendo apenas perdido por três vezes. Apenas por uma vez o Estoril bateu o Sporting em Alvalade em duelos da Liga, a 11 de Maio de 2014, 0-1 (golo de Evandro).

17:25. Para a Liga, o Estoril não vence desde a sexta jornada, tendo perdido frente ao Vitória de Setúbal e empatado estoicamente diante do Rio Ave, na jornada transacta (2-2). De registar que a performance do Estoril fora de casa não é a melhor: os «canarinhos» venceram apenas uma partida longe do reduto Coimbra da Mota (diante do Tondela), tendo perdido por três vezes (Porto, Benfica e Vitória Setúbal).

17:15. Depois de ter ficado em branco pela primeira vez na temporada, frente ao Boavista, o Sporting desatou a marcar golos sem parar: castigou o Vitória de Guimarães por 5-1 e goleou o Vilafranquense (0-4 na Taça), despachou o Benfica por 0-3 na Luz e, pelo meio, avassalou o frágil clube albanês Skenderbeu, por 5-1, num jogo da Liga Europa. Portanto, a equipa de Jorge Jesus marcou 17 golos nos últimos quatro jogos.

17:00. Estando na liderança da Liga, algo que não acontecia há dois anos, o Sporting jogará hoje com a ambição de manter a vantagem para o Benfica (venceu ontem o Tondela) e aumentar a distância para o FC Porto, que viu o seu jogo ser adiado devido à situação climatérica que se vive na Madeira. O Estoril de Fabiano Soares buscará a quinta vitória na Liga.

16:45. Na Luz, à passagem da 8ª jornada, o Sporting cilindrou, com extrema eficácia, o rival Benfica, com golos de Teo Gutiérrez, Islam Slimani e Bryan Ruiz. Com esse triunfo o Sporting voltou a vencer na Luz (não o fazia desde 2006) e somou o segundo triunfo da temporada em partidas diante do eterno rival (batera antes o Benfica na Supertaça Cândido Oliveira).

16:35. Este jogo colocará frente-a-frente o novo líder isolado do campeonato, o Sporting, e o Estoril, que está actualmente na 8ª posição da Liga, com 13 pontos, menos sete que o Leão. O Sporting ainda não perdeu nesta edição da Liga e encontra-se bastante motivado depois do épico resultado obtido no reduto da Luz, na jornada passada, e que lhe valeu a liderança isolada.

16:20. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Estoril, partida referente à 9ª jornada da Liga NOS 2015/2016. O jogo ocorrerá no Estádio Alvalade XXI e terá início às 20:45 horas - siga o minuto a minuto do Sporting x Estoril, em directo e, em Vavel Portugal.