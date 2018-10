De 'Special One' para 'Special Six': Mourinho em inédita série perdedora

O Chelsea de José Mourinho voltou a perder e o cenário de crise que se instalou no reino «Blue» é cada vez mais gravoso. Desta vez foi o Liverpool que foi vencer a Stamford Bridge, por 3-1, acentuando o péssimo arranque de época dos pupilos do outrora...«Happy One».

Os golo caseiro foi apontado pelo médio brasileiro Ramires, logo aos 4 minutos, mas a resposta dos comandados de Jurgen Klopp transformou essa vantagem numa reviravolta no marcador concretizada com os golos de Philippe Coutinho aos 45 e 75 minutos e do possante avançado belga Christian Benteke, a sete minutos do final do tempo regulamentar.

Para piorar o ambiente de angústia londrina, o técnico português ainda teve que aguentar as provocações dos adeptos dos «Reds», que entoaram cânticos como «você não é mais especial». Nunca José Mourinho arrancara uma temporada com tantas derrotas averbadas na Premier League, são já seis desaires em apenas onze jogos - o Chelsea está, actualmente, na décima quinta posição, com 11 pontos amealhados. Em declarações à imprensa inglesa, José Mourinho recusou-se a falar do futuro. «Futuro? não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Tenho pena mas não tenho nada a dizer. Os adeptos não são estúpidos. Não estou preocupado acerca do meu futuro».

Na frente da tabela, os dois primeiros classificados (Manchester City e Arsenal ) venceram e atingiram os 25 pontos - os «Citizens» bateram o Norwich por 2-1 e o Arsenal foi ao País de Gales vencer o Swansea por 3-0.