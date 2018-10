Atlético de Madrid empata no Cazaquistão e Benfica isola-se

Inesperadamente, o Atlético de Madrid empatou a zero na sua deslocação ao terreno do Astana, perdendo a liderança do Grupo C para o Benfica. Num jogo monótono e sem grandes oportunidades de golo, a equipa espanhola procurou o golo mas pouco perigo foi capaz de causar.

O português Tiago jogou durante todos os 90 minutos e teve uma exibição regular no meio-campo «colchonero». Jackson Martínez mais uma vez não conseguiu fazer a diferença - o colombiano entrou aos 64 minutos mas não convenceu Diego Simeone de que merece um lugar no onze titular. O avançado só marcou por uma vez nesta edição da Liga dos Campeões, na goleada em Madrid frente ao Astana (4-0) e conta com apenas 3 golos em 14 partidas em 2015/2016.

O Grupo C é comandado pelo Benfica com nove pontos, seguido pelo Atlético com sete, Galatasaray quatro e em último o Astana com apenas dois.