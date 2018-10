Luisão pede «respeito»: «Estou no Benfica há 12 anos e não há 12 dias...»

Luisão marcou o segundo golo do Benfica, golo que viria a fazer toda a diferença no final dos 90 minutos. Com um remate potente e colocado, o capitão das águias recolocou o Benfica na liderança do marcador e ajudou a equipa a subir à liderança destacada do Grupo C da Liga dos Campeões. Nos festejos, o central experiente aproveitou para, com assertividade, deixar uma resposta aos seus críticos.

O defesa de 34 anos celebrou apontando para a palavra «Respect» bordada na camisola (alusão ao «fair-play») e com isso pediu respeito. Pela sua experiência, regularidade, combatividade, veterania e fidelidade ao emblema da águia. «Trabalhamos de forma séria e com humildade e houve algumas declarações que nos chatearam. Quem? Não conheço a pessoa, mas ouvi dizer que o Luisão estava acabado...», rematou, na «flash interview» à RTP.

«Só coloquei a mão ali porque quero respeito. Estou no Benfica há 12 anos e não há 12 dias. Sempre respeitei todos com muita ética», explicou. A resposta categórica de Luisão terá como alvo o professor catedrático Manuel Sérgio, que aos microfones da Antena 1 declarou que o central estaria em fim de linha: «Para mim, o Luisão acabou», afirmou.