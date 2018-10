Resultado Skenderbeu 3-0 Sporting na Liga Europa 2015

Com esta derrota o Sporting fica obrigado a vencer os dois desafios que faltam nesta fase de grupos da Liga Europa, se quiser seguir em frente. O próximo será em Moscovo frente ao Lokomotiv, enquanto o Skenderbeu vai à Turquia defrontar o Besiktas. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Exibição horrível da equipa leonina com as segundas linhas a não aproveitarem a oportunidade dada por Jorge Jesus, para poderem ganhar espaço e lutarem por um lugar no onze principal.

Vitória histórica dos albaneses que dão ao seu país o primeiro triunfo numa fase de grupos das provas europeias. O Skenderbeu bem fechado na sua defesa limitou-se a pressionar e aproveitar o erro de uma equipa do Sporting, que esta noite "apenas" teve em campo as camisolas.

FINAL DO JOGO VITÓRIA DO SKENDERBEU POR 3-0 SOBRE O SPORTING!

90+2' Substituição no Skenderbeu saiu Berisha e entra Arabi.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

89' Substituição no Skenderbeu saiu Esquerdinha e entra Shkembhi.

84' Cartão amarelo para Tobias Figueiredo por agarrar Olayinka.

81' Substituição no Skenderbeu saiu Latifi e entra Progni.

71' Na sequência do livre Montero atira muito por cima.

70' Alteração no Sporting saiu Ewerton e entra Paulo Oliveira.

69' Cartão amarelo para Vangjeli por derrubar Matheus.

67' Remate fraco de Bruno Paulista para as mãos de Shehi.

65' Remate de Lafiti a bola desvia na defesa leonina e sai para fora.

58' Alteração no Sporting, saiu Adrien Silva e entra João Mário.

55' Golo do Skenderbeu! Erro incrível de Marcelo a colocar a bola nos pés de Nimaga que atira para a baliza deserta.

47' Remate de Abazi por cima da baliza.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O SPORTING!

Por seu turno o Sporting ficou K.O com os dois golos sofridos e tem sido incapaz de ultrapassar a muralha albanesa. Faltam ideias e velocidade ao jogo leonino e para piorar o cenário Ewerton dá indicações de estar lesionado. Veremos aquilo que a formação portuguesa será capaz de fazer na segunda parte.

O Skenderbeu não desperdiçou o castigo máximo num jogo onde mesmo jogando com mais um continua com os onzes jogadores atrás do seu meio-campo e retardando sempre ao máximo o tempo de jogo.

Primeira parte de autêntico pesadelo para os leões que aos vinte minutos já perdiam por 2-0 de um modo que nem os próprios albaneses conseguem explicar. Uma falta a meio-campo sobre Matheus não assinalada, deu origem ao 1-0 e logo a seguir Rui Patrício fez grande penalidade e foi expulso.

INTERVALO DO JOGO O SKENDERBEU VENCE O SPORTING POR 2-0!

40' Cartão amarelo para Jonathan Silva.

33' Cartão amarelo para Adrien Silva por derrubar Berisha.

25' Remate de Berisha ao lado, num lance que começa em nova falta não assinalada desta vez sobre Adrien Silva.

19' Golo do Skenderbeu! Lilaj bate Marcelo e aumenta a vantagem.

17' Alteração no Sporting entra Marcelo e saiu Tanaka.

16' Grande penalidade a favor do Skenderbeu! Rui Patrício derruba Latifi e vê vermelho directo.

15' Resposta do Sporting com Matheus a permitir a defesa de Shehi.

14' Golo do Skenderbeu! Contra-ataque dos albaneses (que nasce de uma falta sobre Matheus), Esquerdinha remata, Patrício defende mas na recarga Lilaj marca.

10' Primeiros dez minutos de jogo com muita disputa pela posse da bola, com o Skenderbeu a fazer uma forte pressão sobre os jogadores leoninos que revelam alguma dificuldade.

INICÍO DO JOGO SAIU O SKENDERBEU!

20:02. Entram as três equipas no relvado vai ouvir-se o hino da Liga Europa.

19:50. Tanto os jogadores do Sporting como do Skenderbeu recolhem aos balneários.

19:40. Os dois conjuntos já aquecem no relvado com as bancadas muito despidas de público.

19:30. Os guarda-redes das duas equipas já vão aquecendo no relvado.

19:25. Em caso de vitória esta noite o Sporting sobe ao segundo lugar do grupo H, isto porque já esta tarde Besiktas e Lokomotiv Moscovo empataram a um golo. Deste modo os russo lideram com oito pontos mais dois que a formação turca, enquanto os leões têm quatro pontos, já o Skenderbeu ainda não somou qualquer ponto.

19:00. Matheus Pereira, que bisou frente ao Skenderbeu, volta a ter a confiança do treinador; Carlos Mané, relegado por Jesus, tem hoje nova oportunidade de mostrar o seu valor. Junya Tanaka terá finalmente uma chance a titular e Bruno Paulista volta a constar nos eleitos de Jesus.

18:55. Onze inicial da formação do Sporting: Rui Patrício, Ewerton, Jonathan Silva, Tobias Figueiredo, Esgaio, Bruno Paulista, Adrien, Tanaka, Mané, Montero, Matheus Pereira

18:55. Onze inicial da formação do Skenderbeu: Shehi, Jashanica, Radas, Nimaga, Vangjeli, Abazi, Latifi, Esquerdinha, Lilaj, Berisha, Olayinka

18:40. Jorge Jesus preferiu deixar elementos preponderantes em Lisboa, para efectuar a sua política de rotatividade na UEFA Liga Europa. Jogadores titulares como Bryan Ruiz, Teo Gutiérrez, William Carvalho e Alberto Aquilani não foram convocados.

18:25. O Sporting vive um período de enorme fulgor e motivação: os Leões seguem na sua quinta vitória consecutiva, numa série que engloba triunfos marcantes como o 5-1 aplicado ao Vitória de Guimarães, para a Liga, ou o histórico 0-3 imposto ao Benfica, também para ao campeonato, em pleno Estádio da Luz.

18:10. O Skenderbeu é, de facto, uma das formações mais débeis e fracas desta edição da UEFA Liga Europa: a formação albanesas segue ainda com zero pontos, a par do Dinamo Minsk, da Geórgia, as duas equipas que ainda não pontuaram na prova. O único tento apontado, em três jogos, pertence a Bajram Jashanica (assinado frente ao Sporting).

Defesa kosovar Jashanica marcou em Alvalade

17:55. A deslocação leonina à Albânia não acontecia desde 1985, ano em que o Sporting enfrentou o Dinamo Tirana numa partida da Taça UEFA que terminou empatada a zeros. Esta será a segunda deslocação da equipa portuguesa a terras albanesas, e poderá ser a primeira vitória leonina da História na Albânia.

17:35. O Sporting procura ainda a sua primeira vitória forasteira nas competições internacionais em 2015/2016. A formação de Jorge Jesus perdeu na deslocação frente ao CSKA Moscovo, no «play-off» de acesso à «Champions» e empatou no reduto dos turcos do Besiktas (1-1) na segunda ronda da fase de grupos da UEFA Liga Europa.

17:20. Os golos leoninos foram apontados por Alberto Aquilani (castigo máximo), Fredy Montero (também da marca da grande penalidade), Matheus Pereira (com um bis) e por Tobias Figueiredo. Jorge Jesus tem usado os jogos da Liga Europa para rodar o plantel e hoje voltará a dar uso aos elementos menos utilizados na Liga nacional.

17:10. O Sporting defronta esta noite o único adversário que venceu nesta fase da UEFA Liga Europa. Foi na jornada transacta que, na recepção aos albanenses, em Alvalade, os Leões angariaram a primeira vitória na competição, com uma forte goleada de 5-1, depois da derrota ante o Lokomotiv e o empate frente ao Besiktas.

Elsbasan Arena palco do encontro

17:05. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Skenderbeu x Sporting, partida referente à quarta jornada da fase de grupos da UEFA Liga Europa, que terá início às 20:05 horas no Elbasan Arena.