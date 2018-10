Liga dos Campeões: Barcelona vence BATE ao ritmo de Suárez e Neymar

O Barcelona venceu por 3-0 o Bate Borisov. Os golos de Neymar aos 30 e 83 minutos e Luis Suárez aos 60 resumiram um encontro que apenas teve um sentido. Apresentando-se perante o seu público com Adriano no lugar de Jordi Alba, como grande novidade para além da lesão de Lionel Messi, o Barcelona teve um encontro mais complicado do que certamente os seus adeptos previam mas, ainda assim, foi dominador perante o campeão da Bielorrússia.

O jogo começou com um passe de Neymar a deixar Luis Suárez na cara de Sergei Chernik, mas o remate do uruguaio saiu ao lado. Pouco depois do quarto de hora, o Barça voltou a ter um jogador lesionado por problemas musculares. Desta vez foi o médio criativo Ivan Rakitić, que foi rendido por Munir. O suplente viria a revelar-se decisivo à passagem da meia-hora, por ter sido derrubado na área por Mladenović. Neymar não vacilou da marca de grande penalidade, mesmo tomando pouco balanço.

Até final e mesmo jogando praticamente a passo, os campeões espanhóis e europeus marcaram ainda por mais duas ocasiões. Aos 60 minutos, Neymar fez um passe da esquerda para a zona frontal, onde Luis Suárez driblou Nemanja Milunović antes de bater Chernik com um remate rasteiro e colocado. A sete minutos do final, inverteram-se os papéis, foi Suárez a encontrar Neymar na zona frontal para uma conclusão fácil. Com este triunfo, os catalães somam 10 pontos e ficam muito perto de garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.