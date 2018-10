Resultado Jogo Arouca x Sporting na Liga NOS 2015 (0-1)

Com este triunfo o Sporting continua líder e consegue manter as distâncias pontuais para FC Porto e Benfica de cinco e oito pontos, respectivamente. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continue a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Arouca defendeu, defendeu e de vez em quando tentava atacar, mas só num lançamento de linha lateral criou perigo junto de Rui Patrício.

Foi em cima da linha de meta que o Sporting venceu o Arouca um golo de Slimani ao minuto 90' deu três pontos sofridos, mas justos à única equipa que procurou ganhar o desafio.

FINAL DO JOGO VITÓRIA DO SPORTING POR 0-1 SOBRE O AROUCA!

90+5' Cartão amarelo para Rui Patrício por demora no pontapé de baliza.

90+4' Cartão amarelo para Hugo Basto por derrubar Slimani.

90+2' Substituição no Arouca, saiu Ivo Rodrigues e entra Maurides.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

90' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Montero ganha a bola na área esta sobra para Slimani que atira para o fundo das redes. No meio dos festejos leoninos o técnico adjunto Raúl José é expulso.

88' Cartão vermelho directo a Naldo por empurrar Lito Vidigal que havia entrado em campo. LitoVidigal também recebe ordem de expulsão.

86' Cartão amarelo para Tomás Dabo por demora no lançamento livre.

80' Dez minutos para o fim e a toada continua a mesma o Arouca defende o Sporting pressiona, mas não leva perigo a Bracalli.

66' Alteração no Sporting, saiu Adrien Silva e entra Gelson Martins.

64' Lançamento de Dabo e Ivo Rodrigues desvia a bola com esta a passar muito perto do poste.

62' Remate fraco de Montero ao lado.

59' Substituição no Arouca, saiu Artur Moreira e entra Adilson.

58' Alteração no Sporting, saiu Teo Gutiérrez e entra Montero.

53' Novo remate de Ivo Rodrigues para as mãos de Rui Patrício.

52' Responde o Sporting por João Mário com o remate a fazer a bola passar ligeiramente acima da barra.

52' Remate de Ivo Rodrigues ao lado da baliza.

Substituição no Arouca ao intervalo, saiu Zequinha e entra Nildo.

Alteração no Sporting ao intervalo, saiu Jefferson e entra Esgaio.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O SPORTING!

A única ocasião de golo surgiu já em cima do intervalo com Paulo Oliveira de cabeça a proporcionar a Bracalli uma grande defesa. Veremos aquilo que a segunda parte nos irá trazer.

A formação leonina não tem tido a capacidade de imprimir mudanças de velocidade, o que tem facilitado o trabalho ao Arouca na gestão do jogo.

Primeira parte fraca em Arouca com o Sporting a não conseguir desatar a bem organizada defesa dos da casa, que fechados no seu meio-campo vão tentando o contra-ataque.

INTERVALO DO JOGO EMPATE A ZERO ENTR AROUCA E SPORTING!

45+1' Novo cabeceamento agora de Adrien Silva ao lado.

45' Livre de João Mário e Paulo Oliveira de cabeça obriga Bracalli a uma enorme defesa.

42' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por derrubar Nuno Valente.

40' Centro de João Pereira e no segundo poste Teo Gutiérrez remata, mas a bola sai ao lado.

35' Dez minutos para o intervalo e o cenário não muda o Sporting continua com posse de bola e a jogar no meio-campo do Arouca, mas a equipa de Aveiro bem fechada na sua defesa vai tapando todos os caminhos e espera pelo contra-ataque.

26' Na sequência de um pontapé de canto Hugo Basto atira para defesa segura de Rui Patrício.

25' Roberto surge pela esquerda e faz um centro remate que Rui Patrício sacode para a frente.

21' Primeiro remate do jogo pertence a João Mário para as mãos de Bracalli.

20' Vinte minutos jogados sem qualquer lance de perigo nem remates a nenhuma das balizas. O jogo vai-se desenrolando muito no meio-campo com o Sporting a ter o domínio da posse da bola.

10' Dez minutos de jogo com o Sporting a querer tomar conta do jogo e o Arouca a pressionar tentando roubar essa iniciativa aos leões.

INÍCIO DO JOGO SAIU O AROUCA!

20:27. Entram as equipas no relvado, adeptos do Sporting em maioria nas bancadas.

20:20. Os jogadores de Arouca e Sporting já recolhem aos balneários, daqui a pouco o início do encontro.

20:05. A menos de meia hora do início do desafio as duas equipas já vão aquecendo no relvado, com as bancadas ainda despidas de público.

20:00. No banco de suplentes do Arouca vão sentar-se Rui Sacramento, Borja, Adilson, David Simão, Nildo, Leandro e Maurides.

19:58. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo, Esgaio, Tobias Figueiredo, Bruno Paulista, André Martins, Gelson Martins e Montero.

19:55. O Arouca vai jogar com Bracalli na baliza, na defesa Lucas Lima José Velázquez, Hugo Basto e Tomás Dabo, no meio-campo Nuno Coelho, Nuno Valente e Artur Moreira, na frente Zequinha, Ivo Rodrigues e Roberto.

19:50. O Sporting vai alinhar com Rui Patrício na baliza, a defesa com João Pereira, Naldo, Paulo Oliveira e Jefferson, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva, João Mário e Bryan Ruiz, no ataque Teo Gutiérrez e Slimani.

19:45. Nos últimos cinco encontros para o campeonato o Sporting sofreu apenas um golo, foi na goleada ao Vitória Guimarães por 5-1.

19:30. Lito Vidigal não perdeu nas últimas três ocasiões em que defrontou o Sporting, era então treinador do Belenenses.

19:15. Em todos os jogos disputados em casa o Arouca marcou sempre um aviso para a equipa leonina esta noite.

19:00. Arouca e Sporting devem alinhar com os seguintes onzes.

18:45. No lado do Arouca o treinador Lito Vidigal desvalorizou a derrota dos leões frente ao Skenderbeu a meio da semana. «Os jogadores que têm vindo a jogar com mais frequência tiveram descanso. O Sporting que aqui vem vai estar na máxima força, temos que trabalhar e depois encarar o jogo com a responsabilidade que o jogo acarreta, acreditando que é possível vencer», referiu.

18:30. Na antevisão do encontro Jorge Jesus confessou que não teve tempo de preparar o encontro com o Arouca, após a partida com o Skenderbeu. «O tempo que tivemos foi mais para recuperar algumas horas de sono. O jogo vai ser difícil porque esta equipa do Arouca ainda só perdeu um jogo, com o FC Porto. A responsabilidade é a mesma, estando em primeiro lugar ou não. Mas é preciso saber lidar com essa responsabilidade», afirmou o técnico.

18:15. Se juntarmos apenas as partidas para a Liga desta época e da anterior, vimos que o Sporting leva já 20 desafios sem conhecer a derrota. O último desaire aconteceu em Março no Estádio do Dragão frente ao FC Porto por 3-0.

18:00. No lado do Arouca não foi divulgada a lista de convocados, no Sporting o destaque vai para as ausências de Ewerton por lesão e Carlos Mané por opção de Jorge Jesus. Destaque para os regressos de Teo Gutiérrez, William Carvalho e Bryan Ruiz, o português e o costa-riquenho treinaram condicionados ao longo da semana, mas recuperaram para o jogo desta noite.

17:45. Fredy Montero guarda boas recordações dos encontros contra o Arouca, já que foi contra a turma aveirense que o avançado colombiano se estreou oficialmente no campeonato português marcando três golos na goleada do Sporting por 5-1, na temporada 2013-2014.

17:30. O Arouca ainda só perdeu por uma vez no campeonato, foi diante do FC Porto numa partida também jogada no Estádio Municipal de Arouca, onde hoje recebem o Sporting. Por seu turno os leões são a par dos azuis e brancos as duas únicas equipas que ainda não perderam na Liga.

17:15. Em quatro jogos oficiais registam-se quatro triunfos do Sporting. Na última temporada a formação verde e branca venceu por 1-3, com golos de Montero, Carrillo e Tobias Figueiredo com David Simão a fazer o golos dos da casa.

17:00. Os leões venceram na última ronda o Estoril por 1-0 com um golo de Teo Gutiérrez de grande penalidade e continuam na liderança isolada do campeonato com 23 pontos, enquanto o Arouca foi ao Bonfim empatar a zero com o Vitória Setúbal ocupando a nona posição com 12 pontos.

16:45. Depois da derrota na Liga Europa frente ao Skenderbeu por 3-0 o Sporting quer manter a toada vencedora no campeonato, e tenta hoje alcançar o quarto triunfo consecutivo. Já o Arouca é a equipa com mais empates da Liga NOS seis até ao momento, cinco dos quais consecutivos e procura voltar às vitórias algo que já não acontece desde a segunda jornada, quando derrotou o Benfica por 1-0.

16:30. Muito boa tarde e seja bem-vindo à transmissão do jogo Arouca x Sporting, partida referente à 10ª jornada da Liga NOS 2015/2016. O encontro vai ser jogado no Estádio Municipal de Arouca com início marcado para as 20:45 horas - siga o minuto a minuto do Arouca x Sporting, em directo e, em Vavel Portugal.