Resultado Jogo Porto x Vitória de Setúbal na Liga NOS 2015 (2-0)

Da nossa parte resta agradecer a preferência pela VAVEL Portugal. Boa noite!

20:15. Do lado do Vitória de Setúbal, mantém-se a 6ª posição com 14 pontos conseguidos, uma posição também interessante para o clube dos sadinos.

20:15. O Porto conquista assim os 3 pontos e mantém-se longe do Benfica, que também venceu esta tarde no Estádio da Luz. O Porto marca 16 jogos em casa sem perder e conta com esta vitória com 21 pontos na tabela da classificação, com 3 pontos ainda a ser disputados frente ao União da Madeira, depois do cancelamento da partida. Continua assim na 2ª posição, perigosamente perto do Sporting.

20:10. Vitória justa para o Porto que, depois de uma 1ª parte não tão bem conseguida, entrou para o 2º bloco de jogo com uma atitude renovada e de domínio total da partida. Foi difícil para o Vitória fazer frente a este Porto ofensivo e o golo dos dragões acabou mesmo por surgir, marcava-se o minuto 70 no cronómetro. O mérito ficou atribuído Aboubakar, mas não teria sido possível sem múltiplos ensaios de Tello que já há algum tempo ameaçavam a vantagem. Com a vitória tão perto o Porto só teve de assegurar o resultado, diminuindo o ritmo de jogo mas mesmo assim marcando mais um golo ao minuto 84, desta vez pelo pé de Layún. O Setúbal ainda tentou equilibrar mas não teve qualquer hipótese, acabando mesmo por perder a partida.

APITO FINAL. PORTO 2 - 0 SETÚBAL!

90+2'. Jogo mais rápido nos minutos finais, com o Vitória a não desistir na procura de um golo que certamente já não fará diferença no resultado final.

90'. Vão jogar-se 3 minutos de compensação.

88'. Tello tentou o terceiro, mas Raeder agarrou a bola sem dificuldade.

84'. Que golaço de Layún! A jogada começou em Imbula, sobrou para Maxi que cruzou numa jogada que já parecia perdida, mas Layún apareceu e apanhou a bola, marcando um grande golo.

84'. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLO DO PORTO (LAYÚN)!

82'. Remate de Ruca, mas Casillas defendeu.

79'. Substituição no Vitória de Setúbal: Sai Gorupec, entra Dávila.

78'. O Porto está mais descontraído agora que detém a vantagem no marcador, dando mais espaço ao Vitória para jogar. O adversário não cria, contudo, perigo.

73'. Substituição no Vitória de Setúbal: Sai André Claro, entra Arnold.

73'. Substituição no Porto: Sai Brahimi, entra Imbula.

72'. Este golo de Aboubakar surge na altura ideal e de forma justa, depois de toda a 2ª parte estar a ser dominada pelos dragões. Agora resta ao Porto manter a vantagem.

71'. Cruzamento de Layún para o número 9 que, desta vez, cabeceou e brilhou! Está feito o primeiro da partida.

70'. GOOOOOOOOOOLO DO PORTOOOOOOO (ABOUBAKAR)!

68'. Novo canto para o Vitória. Bateu Tavares, mas não houve qualquer perigo para as redes de Casillas.

66'. Substituição no Vitória de Setúbal: Sai André Horta, entra Paulo Tavares.

66'. Bom trabalho da defesa sadina, eficaz a cortar as bolas ao Porto na área.

63'. Ganha novo canto o Porto. Na sequência, Aboubakar rematou para golo, mas antes de a bola entrar na baliza o árbitro assinalou mão do jogador.

62'. Clara supermacia do Porto nesta 2ª parte que, ainda que não esteja a fazer um grande jogo, está sem discussão a dominar um Setúbal mais fraco e a procurar o contra-ataque.

61'. Destaque para o Setúbal no contra-ataque - Suk chegou à área e rematou, mas Indi dificultou o remate e Casillas conseguiu mesmo agarrar a bola.

59'. Substituição no Porto: Sai Evandro, entra Osvaldo. Lopetegui contraria a tendência e joga com dois pontas de lança, numa tentativa clara de procurar os 3 pontos.

59'. Cartão amarelo para Evandro.

54'. Tello recebeu na área e cruzou, mas valeu Venâncio a desviar a bola para canto. Deste nada resultou.

52'. Vitória consegue roubar a bola ao Porto e ganha o segundo canto a seu favor na partida. Da jogada nenhum perigo surgiu.

50'. Muitos ataques dos dragões, com Tello a tentar mais uma vez. O espanhol rematou mas Gorupec cortou a investida.

49'. Tello em destaque, tendo já ensaiado duas jogadas ofensivas, ainda que sem sucesso.

48'. Segunda parte começa como uma continuidade dos últimos minutos da primeira - com um porto mais pressionante e rápido na decisão, à procura do golo da vantagem.

46'. Substituição no Porto: Sai Rúben Neves, entra André André.

Recomeça a partida no Dragão!

19:10. Na equipa da casa os destaques vão para Brahimi e Tello, os jogadores que têm criado mais desiquilíbrios na partida a favor do Porto. Aboubakar, por seu lado, tem desperdiçado muitas oportunidades, enquanto que Evandro anda extremamente desaparecido. Já Lukas Raeder tem sido o herói dos Sadinos, defendendo com sangue frio as diversas tentativas do Porto e impedindo que o adversário se adiante no marcador. Costinha também tem estado em destaque, mas o guardião tem sido sem qualquer dúvida um elemento essencial para o resultado verificado - um empate a 0.

19:05. Primeira parte equilibrada, com o Vitória a aguentar muito bem o Porto, ainda que numa lógica de defesa e não tanto de procura do golo. A equipa do Dragão está a deixar o adversário jogar e não se superiorizou no geral do primeiro bloco de jogo, começando a pressionar verdadeiramente nos 5 minutos finais. As oportunidades desperdiçadas já se contam com alguma frustração para os dragões, que têm sido mais ofensivos, enquanto que o Vitória não conquista qualquer ocasião de procura de golo.

Final da 1ª parte!

45+2'. RAEDER!!! Layún rematou à baliza do Vitória e o guarda-redes atirou-se com coragem para a defesa, para logo a seguir Tello tentar a recarga mas sem sucesso.

45'. Irão jogar-se 2 minutos de compensação.

43'. Boa oportunidade de Marcano! Foi Rúben Neves que passou a bola para o interior da área, com Marcano a cabecear quase de joelhos. O jogador teve dificuldade em enquadrar e a bola acabou mesmo por passar ao lado da baliza.

42'. Os minutos finais da primeira parte têm sido mais jogados na área, com o Porto a começar a pressionar mais o Setúbal.

41'. Foi Layún quem cobrou a falta, num remate direto à baliza com a bola a sair ligeiramente por cima. Podia ter sido o primeiro.

40'. Cartão amarelo para Fábio Pacheco, após falta sobre Aboubakar. O Porto ganha um livre perto da área, perigoso para o Setúbal.

38'. TELLO! O portista rematou cruzado e obrigou Raeder a defender com o pé. Mais uma ótima intervenção do guardião sadino.

36'. Mais um canto para os dragões. Os sadinos conseguiram tirar a bola da área, não se registando perigo.

34'. ESTEVE PERTO ABOUBAKAR! Tirou todos os adversários do caminho e rematou com alguma segurança quando encontrou espaço, mas a bola saiu ao lado.

32'. Canto para o Porto, mas Marcano cabeceou para fora.

30'. Meia hora de jogo equilibrada, com os sadinos a aguentarem muito bem o adversário. O Porto está a deixar o Vitória jogar, ainda que se denote a sua superioridade nos lances ofensivos, estando os dragões mais perto do golo mas sem oportunidades flagrantes de a ele chegar.

30'. RAEDER! Aboubakar estava quase isolado contra o guarda-redes e rematou à figura de Raeder, desperdiçando uma boa oportunidade.

28'. Jogada interessante do Setúbal, com Nuno Pinto a percecionar o movimento de Costinha e a cruzar para a área, mas o companheiro de equipa não foi capaz de acompanhar a jogada e rematou de forma fraca para fora.

26'. Livre a favor do Porto. Layún cobrou, sobrando para Danilo que cruzou para Aboubakar, mas mais uma vez o número 9 não conseguiu finalizar e cabeceou com dificuldade por cima da baliza.

25'. Muitos assobios no Estádio do Dragão à arbitragem de Tiago Martins. O árbitro já assinalou duas faltas que não deixaram os adeptos satisfeitos.

23'. Gorupec!! Tello cruzou rente ao relvado e o jogador sadino conseguiu cortar em cima da linha, ainda que com dificuldade.

21'. QUASE PORTO!!! Brahumu funtou a defesa Sadina na área e a bola sobrou para Tello, que rematou em força mas com pouca pontaria, com a bola a sair por cima da barra. Primeira real oportunidade do Porto na partida.

18'. Para ganhar a partida, o Porto terá de criar mais pressão e não deixar o Setúbal jogar, contrariamente ao que tem vindo a fazer, facilitando de certa forma a tarefa do adversário.

17'. Os primeiros 15 minutos ficam marcados por uma ligeira superioridade do Porto, que tem trocado mais a bola mas tem ensaiado poucos lances ofensivos, não tendo causado grandes preocupações as Lukas Raeder. O Vitória, ainda que menos evidente, não deixa de fazer frente aos azul-e-brancos, mas sem incomodar a grande área do adversário.

14'. Canto para o Porto. Na sequência, Danilo cabeceou mas a bola saiu por cima da barra.

12'. Costinha sai com a equipa médica, deixando o Vitória a jogar com 10 temporariamente.

11'. Cartão amarelo para Rúben Neves, por falta sobre Costinha para impedir o adversário de evoluir no terreno.

10'. Primeiro canto a favor do Setúbal. Suk cabeceou, mas sem perigo para Casillas.

6'. À BARRA! Maxi Pereira passou para Aboubakar, que tocou a bola de forma deficiente, embatendo esta contra a barra. O número 9 do Dragão chocou ainda com Lukas Raeder, que ficou agarrado à cabeça mas parece estar recuperado.

4'. Primeiro ensaio na área do Setúbal, mas com Rúben Semedo a cortar para fora. O Porto ganhou o canto, do qual nada conseguiu.

3'. Minutos iniciais disputados sem que nenhuma das equipas se superiorize, ainda que o Porto pareça ter mais posse de bola.

Rola a bola no Dragão!

18:13. As equipas já estão equipas. Tudo a postos para o pontapé de saída que será dado dentro de momentos!

17:55. Do lado do Vitória, destaque, para 4 alterações no 11 inicial face ao passado jogo, começando desta vez Lukas Raeder, Gorupec, André Hort e Ruca. No banco de suplentes ficam Miguel Lázaro, Cléber, Alexandre Garcia, Paulo Tavares, Uli Dávila, Arnold e Hassan.

17:50. No Porto, destaque para o regresso de Brahimi, finalmente recuperado da sua lesão. André André, por sua vez, começará esta partida no banco, juntamente com Helton, Herrera, Imbula, Corona, Varela e Osvaldo.

17:45. Vitória de Setúbal: Lukas Raeder; Gorupec, Frederico Venâncio, Rúben Semedo, Nuno Pinto; André Horta, Ruca, Fábio Pacheco, Costinha; André Claro e Suk.

17:45. Porto: Casillas; Maxi Pereira, Martins Indi, Marcano, Layún; Danilo, Rúben Neves, Evandro; Tello, Aboubakar e Brahimi.

Já existem os onzes oficiais!

17:05. O Porto segue com uma série de nove vitórias consecutivas em jogos realizados em casa a contar para o campeonato. O Vitória Setúbal não arranca pontos fora de casa desde a temporada 2005/2006, época em que conseguiu sair do Estádio do Dragão com um 0-0.

16:45. Na jornada 36 da temporada 1988/1989, o Vitória Setúbal visitou o então Estádio das Antas e bateu o Porto por 0-1 com tento de António Aparício: foi a última vez que os sadinos venceram o Porto no reduto azul em duelos do campeonato - já lá vão 21 jogos seguidos (da Liga, em casa do Porto) sem vencer.

16:20. Este será o 135º jogo entre FC Porto e Vitória Setúbal a contar para o campeonato nacional; O Porto venceu 93 partidas, empatou 21 jogos e perdeu 20. Em 67 partidas da Liga realizadas no reduto do Dragão, o Porto venceu por 57 vezes e só perdeu por quatro ocasiões. A última vez que o Vitória Setúbal venceu fora, na Liga, foi em 1989.

15:55. O FC Porto é a equipa portuguesa com o melhor registo defensivo no campeonato, apenas 4 golos concedidos, menos um que o rival Sporting mas também com menos uma partida realizada que os Leões. Em termos ofensivos, o Porto é igualado pelo número de golos do Vitória Setúbal: ambas as equipas marcaram 16 golos.

15:40. A equipa de Julen Lopetegui tem mostrado uma excelente forma em partidas disputadas no Dragão: em sete partidas nesta temporada, o Porto apenas por uma ocasião cedeu pontos - aconteceu na jornada 8 frente ao SC Braga, num nulo que coincidiu com o derby entre Benfica e Sporting, vencido pelos Leões (0-3).

15:25. O FC Porto é a única equipa portuguesa a gozar do estatuto de imbatível durante a temporada 2015/2016, quer em partidas internas quer nas competições europeias. Está, actualmente, na segunda posição do campeonato, com 18 pontos e menos um jogo que o líder Sporting, devido ao adiamento do União Madeira x Porto da jornada transacta.

15:10. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Porto x Vitória Setúbal, partida referente à 10ª jornada da Liga NOS 2015/2016. A partida será disputada no Estádio do Dragão e terá início às 18:15 horas - siga o minuto a minuto do Porto x Vitória Setúbal, grátis,, em Vavel Portugal.