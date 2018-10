Às mãos do Sevilha, Real Madrid sofre a sua primeira derrota na Liga BBVA

A uma jornada do grande clássico entre Real Madrid e Barcelona a equipa madrilena perdeu a possibilidade de igualar em pontos o rival catalão antes do embate fervoroso da ronda seguinte. O Sevilha venceu por 3-2 no Sánchez Pizjuán, mas entrou com o pé esquerdo sofrendo o tento inaugural do central Sergio Ramos aos 23 minutos. O defesa marcou, assim, à sua antiga equipa, efectuando um pontapé acrobático belíssimo na ressaca de um canto.

Mas o Sevilha operou a reviravolta no marcador, chegando ao golo do empate aos 37 minutos, por intermédio do avançado italiano Ciro Immobile (também na sequência de um canto) e passando para a frente do marcador aos 61, fruto de um golo do médio argentino Ever Banega, que tocou para as redes após assistência do extremo ucraniano Konoplyanka.

A segunda parte foi totalmente dominada pela formação «nervionense», e a superioridade foi acentuada com o golo do reforço de Verão Fernando Llorente, aos 74 minutos de jogo, com um golpe de cabeça perto da pequena área (permissividade defensiva do Real Madrid). James Rodríguez reduziu aos 90 minutos, com um tiro a 20 metros da baliza.

Neste momento os «merengues» têm 24 pontos, menos três que o Barcelona e mais um que o Atlético de Madrid que venceu em casa o Sporting Gijón por 1-0 com golo da estrela do ataque «colchonero» Antoine Griezmann. Por seu turno o Barcelona venceu em casa o Villarreal por 3-0 com golos de Neymar aos 60 e 85 e Luis Suárez (70).