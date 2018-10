Major League Soccer chega às finais das conferências

Duas meias-finais muito renhidas acabaram com a qualificação dos Columbus Crew SC e FC Dallas para as finais. Mais facilidades encontraram os New York Red Bulls e Portland Timbers. Os Montreal Impact não conseguiram impor a vantagem trazida da primeira mão e permitiram aos Columbus Crew empatar a eliminatória, com a vitória este domingo, por 2-1.

A formação do Ohio obrigou ao prolongamento e Kei Kamara acabou por ser o herói do jogo para a equipa da casa ao marcar aos 111 minutos, fazendo o 3-1 e oferecendo a qualificação aos Columbus Crew que jogam a final da Conferencia Este com os New York Red Bulls. A equipa nova-iorquina segue para a derradeira partida da conferência depois de eliminar os DC United, na segunda mão das meias-finais, por 1-0.

Por outro lado, os FC Dallas estão na final da conferência Oeste. A vitória por 2-1, em casa, no Texas, sobre o Seattle Sounders empatou a eliminatória que foi decidida nas penalidades. As equipas foram para o prolongamento, mas nenhuma conseguiu marcar e o finalista ficou decidido nas penalidades. Os Seattle falharam duas penalidades. Na resposta, Walker Zimmerman marcou o penalty decisivo que colocou Dallas na final da conferência Oeste.

Na última partida deste domingo, os Portland Timbers reclamaram o último lugar na final da Conferencia Oeste, no terreno dos canadianos do Vancouver Whitecaps, por 2-0. Os Timbers vão agora encontrar o FC Dallas nas finais que começam a 22 novembro, onde à partida não poderão contar com os lesionados Valeri e com Wallace, dois titulares da formação que saíram lesionados na segunda parte, num intervalo de dois minutos.