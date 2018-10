Bruno César rescinde com o Estoril e assina pelo Sporting até 2020

Pouco aqueceu no Estoril e, depois de chegar a acordo para rescindir contrato com os «canarinhos», o brasileiro Bruno César assinou hoje até 2020 um contrato com o Sporting, reencontrando o treinador Jorge Jesus, com quem trabalhou no Benfica nas temporadas 2011/2012 e 2012/2013.

O apelidado «chuta-chuta» realizou 11 partidas pelo Estoril, clube pelo qual assinara no Verão de 2015, tendo marcado um golo; o médio ofensivo de 27 anos passa assim a representar o terceiro clube português depois de chegar a um entendimento com o Sporting - «A equipa está em primeiro lugar, os jogadores compraram a ideia do Jorge e isso facilita. O treinador, esta ideia boa e os jogadores com essa ideia, há grandes chances do Sporting ser campeão», afirmou o jogador.

O jogador é uma aposta pessoal de Jorge Jesus, que conhece bem as características do brasileiro e que viu nas suas características uma adição estratégia ao sector atacante, que se vê, actualmente privado de um dos seus maiores desequilibradores, André Carrillo.