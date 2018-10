Qualificação Euro 2016: Ucrânia e Suécia partem com vantagem

A Ucrânia venceu a Eslovénia por 2-0 com golos de Yarmolenko aos 22 minutos e Seleznyov (54). A equipa da casa foi melhor, criou inúmeros lances de golo e conseguiu uma vantagem importante para a segunda mão. Mikhail Fomenko, seleccionador da Ucrânia reforçou essa mesma ideia. «Ganhámos a primeira parte da nossa eliminatória e estou contente por não termos sofrido golos. Agora devemos preparar-nos para a segunda parte.»

Já o seleccionador da Eslovénia, Srečko Katanec, acha que o segundo jogo vai ser decisivo. «Ainda temos a segunda mão, pelo que a nossa participação ainda não terminou. Temos ainda de jogar em casa e o nosso destino permanece nas nossas mãos. Vamos tentar jogar o nosso melhor futebol em casa e conseguir um bom resultado.».

No outro jogo a Suécia bateu a Dinamarca por 2-1, tendo os golos da Suécia sido marcados por Emil Forsberg aos 45 e pelo inevitável avançado Zlatan Ibrahimović (50); pela Dinamarca marcou Jørgensen aos 80 minutos. A Suécia, bateu, finalmente, a Dinamarca em jogos de qualificação, triunfando em Solna por 2-1 na primeira mão do «play-off» de apuramento para o UEFA EURO 2016.

Erik Hamrén, seleccionador da Suécia gostou da vitória. «Estou encantado com a vitória, e a vitória sabe ainda melhor pois recentemente não temos estado tão bem em jogos grandes. Dito isso, estou desiludido com o facto de termos sofrido um golo.». Morten Olsen, seleccionador da Dinamarca aposta tudo na segunda mão. «Nunca ficamos satisfeitos quando perdemos, mas podemos ficar satisfeitos com este 1-2. O golo que marcámos fora garante tensão no jogo em Copenhaga. Começámos esta partida melhor, mas depois os suecos encontraram o seu ritmo e começaram a criar oportunidades. Escolhemos mudar um pouco as coisas e isso deu-nos opções na segunda parte. Terça-feira será um jogo completamente diferente.».