Hungria e República da Irlanda garantem presença no Europeu

A Hungria voltou a vencer a Noruega, desta feita por 2-1 (no país escandinavo venceram por 0-1) e assim garantiu a presença no Europeu de França. Tamas Priskin e Markus Henriksen (auto-golo) apontaram os tentos decisivos da Hungria frente à Noruega, que reduziu através do avançado Markus Henriksen.

Com o passaporte para França 2016 na mão, a Hungria celebra um feito (apuramento europeu) que já não acontecia há 44 anos. A República da Irlanda garantiu igualmente a participação no Euro 2016, esta Segunda-feira, ao bater a Bósnia por 2-0, na segunda mão do «play-off» de qualificação para a competição.

A figura do encontro foi Walters, que marcou os dois golos da vitória. O primeiro tento apareceu aos 24 minutos de jogo, de grande penalidade, e o segundo aos 70 minutos. De recordar que as duas selecções empataram a uma bola na primeira mão do «play-off», na passada sexta-feira, com um golo de Robert Brady, aos 82 minutos, e um do ponta-de-lança Edin Dzeko, três minutos depois.