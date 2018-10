Sporting x Benfica Round 3: Sporting de Jesus pode dar estocada fatal no rival

Os dois rivais Sporting e Benfica encontram-se em Alvalade este Sábado (dia 21 de Novembro), num jogo a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, para disputarem a possibilidade de continuação na prova. Esta será a terceira vez que os eternos rivais se confrontarão na temporada 2015/2016, com o saldo a pender claramente para o lado dos Leões, tanto no plano desportivo como no panorama psicológico.

Sporting de Jesus com ascedente sobre as águias

A partida surge num momento particularmente positivo para os leões, se analisarmos o confronto directo com o vizinho da Segunda Circular: em dois jogos realizados esta temporada, a formação de Jesus levou a melhor pelas duas vezes, conquistando a Supertaça de Portugal e três pontos preciosos na corrida pelo título, após uma goleada por três tentos sem resposta no Estádio da Luz.

Neste sentido, apesar de se tratar de um jogo a eliminar e igualmente importante para ambas as equipas, a pressão parece estar ligeiramente mais inclinada para a turma de Rui Vitória. O Benfica, ainda que esteja bem posicionado para seguir em frente na Liga dos Campeões, não tem feito uma temporada ao nível dos anos anteriores, no que respeita ao campeonato e segue em quarto lugar na tabela classificativa (com menos uma partida e oito pontos que o Sporting, que lidera a liga).

Nesta fase, uma derrota significaria mais que a eliminação da competição e a impossibilidade de chegar ao Jamor - seria a terceira derrota perante o Sporting de Jorge Jesus, na mesma época, e a segunda a ditar menos um título para o museu Cosme Damião. Sendo certo que não é fácil para um clube perder o treinador bi-campeão para o rival, resta saber como reagiriam adeptos, jogadores e dirigentes a mais um mau resultado e que implicações poderiam daí advir para a continuidade e o espaço de manobra concedido à equipa técnica.

Perante este cenário, e jogando em casa, uma coisa é certa: os leões têm nesta partida a oportunidade de dar uma estocada que se pode revelar fatal para o lado encarnado e, simultaneamente, significar uma afirmação do Sporting na luta por todas as frentes a nível interno, com uma força e uma capacidade de enfrentar os rivais directos que não era reconhecida aos homens de Alvalade há algum tempo. Fique connosco e acompanhe aqui, em Vavel Portugal, todos os desenvolvimentos desta partida.