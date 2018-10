Em véspera de 'El Clásico': Iniesta relembra goleada aplicada ao Real Madrid

Em conferência de imprensa de lançamento do grande El Clásico do próximo Sánado, o médio internacional espanhol Andrés Iniesta, pilar do Barcelona, confessou que a sua melhor recordação dos clássicos em Madrid foi o retumbante 6-2 na época 2008/09.

Na primeira época de Josep Guardiola à frente do Barcelona os tentos foram marcados, para o conjunto do Real Madrid, por Gonzalo Higuaín e Sergio Ramos; para a equipa catalã, Thierry Henry e Lionel Messi bisaram, Carles Puyol e Gerard Piqué também celebraram.

Jogado na jornada 34 da Liga BBVA, o clássico marcou uma época de domínio interno do Barcelona que relegou o Real Madrid para segundo plano, com uma goleada que humilhou o Santiago Bernabéu, naquela que foi a maior goleada em clássicos jogados no reduto «merengue» em duelos do campeonato desde o ano de 1974, altura em que os «culé» bateram com estrondo o Real Madrid por 0-5.

Este será um clássico marcado por duas ausências de peso: na barricada dos madrilenos, Iker Casillas (transferido para o FC Porto) será uma baixa de vulto, ele que fora, anos a fio, um assíduo elemento do grande «jogazo»; no lado «blaugrana», a grande ausência é a do médio propulsor do tiki-taka dentro das quatro linhas, Xavi Hernández (transferido para o Al Sadd).